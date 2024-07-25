Shot: айтишник «Лаборатории Касперского» изнасиловал школьницу в Москве

Айтишник из "Лаборатории Касперского" изнасиловал 15-летнюю школьницу (архивное фото)
В Москве IT-специалист «Лаборатории Касперского» изнасиловал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«27-летний Дмитрий Романов утром совратил девочку возле здания школы», — написал telegram-канал Shot. Там добавили, что молодой человек украл у девочки наушники и сбежал с места преступления.
По данным канала, Романова задержали в его доме. Против него возбуждены уголовные дела по трем статьям.
URA.RU направило запрос в компанию «Лаборатория Касперского» для уточнения информации. Ответ ожидается.
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