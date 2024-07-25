Shot: айтишник «Лаборатории Касперского» изнасиловал школьницу в Москве

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Айтишник из "Лаборатории Касперского" изнасиловал 15-летнюю школьницу (архивное фото)
Айтишник из "Лаборатории Касперского" изнасиловал 15-летнюю школьницу (архивное фото) Фото:

В Москве IT-специалист «Лаборатории Касперского» изнасиловал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«27-летний Дмитрий Романов утром совратил девочку возле здания школы», — написал telegram-канал Shot. Там добавили, что молодой человек украл у девочки наушники и сбежал с места преступления. 

По данным канала, Романова задержали в его доме. Против него возбуждены уголовные дела по трем статьям. 

URA.RU направило запрос в компанию «Лаборатория Касперского» для уточнения информации. Ответ ожидается. 

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В Москве IT-специалист «Лаборатории Касперского» изнасиловал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в telegram-каналах. «27-летний Дмитрий Романов утром совратил девочку возле здания школы», — написал telegram-канал Shot. Там добавили, что молодой человек украл у девочки наушники и сбежал с места преступления.  По данным канала, Романова задержали в его доме. Против него возбуждены уголовные дела по трем статьям.  URA.RU направило запрос в компанию «Лаборатория Касперского» для уточнения информации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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