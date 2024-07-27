В Париже были замечены люди, похожие на глав РФ и КНДР и на экс-главу США
новость из сюжетаОлимпиада-2024
Местные жители на улицах Парижа заметили людей, похожих на президента РФ Владимира Путина, кандидата в президенты США Дональда Трампа и главу КНДР Ким Чен Ына. Они собрались вместе во время церемонии открытия Олимпийских Игр.
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«Владимир Путин, Ким Чен Ын и Дональд Трамп на церемонии открытия Олимпиады в Париже», — так подписало видео издание «75 Secondes» в соцсети Х (бывший Twitter).
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