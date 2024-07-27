На открытии Олимпиады в Париже заметили «Путина, Трампа и Ким Чен Ына». Видео

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В Париже были замечены люди, похожие на глав РФ и КНДР и на экс-главу США
В Париже были замечены люди, похожие на глав РФ и КНДР и на экс-главу США Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Местные жители на улицах Парижа заметили людей, похожих на президента РФ Владимира Путина, кандидата в президенты США Дональда Трампа и главу КНДР Ким Чен Ына. Они собрались вместе во время церемонии открытия Олимпийских Игр. 

«Владимир Путин, Ким Чен Ын и Дональд Трамп на церемонии открытия Олимпиады в Париже», — так подписало видео издание «75 Secondes» в соцсети Х (бывший Twitter). 

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Местные жители на улицах Парижа заметили людей, похожих на президента РФ Владимира Путина, кандидата в президенты США Дональда Трампа и главу КНДР Ким Чен Ына. Они собрались вместе во время церемонии открытия Олимпийских Игр.  «Владимир Путин, Ким Чен Ын и Дональд Трамп на церемонии открытия Олимпиады в Париже», — так подписало видео издание «75 Secondes» в соцсети Х (бывший Twitter). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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