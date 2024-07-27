ВС РФ начали перехватывать сигналы дронов ВСУ и выявлять их маршруты

Российские военные стали использовать технологию перехвата видеосигнала с украинских дронов, что позволяет им определять маршруты и местоположение операторов беспилотников. Об этом сообщил бывший командир подразделения связи, известный под позывным Калина
«Картинку вражеского дрона могут перехватывать специалисты с помощью того или иного оборудования, это РЭР — радиоэлектронная разведка. Ребята могут это делать, перехватывают картинку, действительно, и используют ее в своих целях», — рассказал Калина в беседе с ТАСС. Благодаря перехвату дронов, российские военные могут определять маршруты ВСУ и следование дрона, а также место, откуда прилетел дрон, чтобы после нанести удар.
С начала спецоперации в конфликте активно применяются беспилотные летательные аппараты. ВСУ их использует, в том числе, для ударов по российским регионам.
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