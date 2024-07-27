27 июля 2024

ВС РФ начали перехватывать сигналы дронов ВСУ и выявлять их маршруты

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Российские военные могут определить маршруты дрона и места, откуда они вылетели
Российские военные могут определить маршруты дрона и места, откуда они вылетели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные стали использовать технологию перехвата видеосигнала с украинских дронов, что позволяет им определять маршруты и местоположение операторов беспилотников. Об этом сообщил бывший командир подразделения связи, известный под позывным Калина

«Картинку вражеского дрона могут перехватывать специалисты с помощью того или иного оборудования, это РЭР — радиоэлектронная разведка. Ребята могут это делать, перехватывают картинку, действительно, и используют ее в своих целях», — рассказал Калина в беседе с ТАСС. Благодаря перехвату дронов, российские военные могут определять маршруты ВСУ и следование дрона, а также место, откуда прилетел дрон, чтобы после нанести удар. 

С начала спецоперации в конфликте активно применяются беспилотные летательные аппараты. ВСУ их использует, в том числе, для ударов по российским регионам.  

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Российские военные стали использовать технологию перехвата видеосигнала с украинских дронов, что позволяет им определять маршруты и местоположение операторов беспилотников. Об этом сообщил бывший командир подразделения связи, известный под позывным Калина «Картинку вражеского дрона могут перехватывать специалисты с помощью того или иного оборудования, это РЭР — радиоэлектронная разведка. Ребята могут это делать, перехватывают картинку, действительно, и используют ее в своих целях», — рассказал Калина в беседе с ТАСС. Благодаря перехвату дронов, российские военные могут определять маршруты ВСУ и следование дрона, а также место, откуда прилетел дрон, чтобы после нанести удар.  С начала спецоперации в конфликте активно применяются беспилотные летательные аппараты. ВСУ их использует, в том числе, для ударов по российским регионам.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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