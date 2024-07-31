Муж Бакальчук заявил о волне увольнений в Wildberries

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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Богданович. Свердловская область, wildberries, вайлдберриз, город богданович, путепровод по улице кунавина
Муж Бакальчук заявил, что перспективы у Wildberries «не радужные» Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

В компании Wildberries идет волна увольнений. Об этом сообщил сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук, комментируя слияние онлайн-ретейлера с группой Russ. По его прогнозам, перспективы у бизнеса «не радужные».

«Топ-менеджмент WB, который, по словам [основателя и главы маркетплейса] Татьяны [Бакальчук], „поддержал слияние“, в итоге был уволен, как вы видели в новостях. Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса не радужные», — заявил Бакальчук в интервью Shot.

Ранее Владислав Бакальчук назвал объединение Wildberries и группы Russ «рейдерским захватом». Он даже обращался за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Сама Татьяна позже уточнила, что ее муж был в курсе слияния, а причина всего — развод супругов. Она также подала в суд на мужа.

Юрист Екатерина Гордон уверена, что Владислав создал фикцию рейдерского захвата маркетплейса, чтобы получить преимущество в семейном бизнесе после развода: доля мужа в компании — 1%, у Татьяны — 99%. При этом президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев предупреждал Татьяну, что после объединения она может потерять бизнес. В самой компании утверждают, что ситуация под контролем и изменений для клиентов и продавцов не будет.

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В компании Wildberries идет волна увольнений. Об этом сообщил сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук, комментируя слияние онлайн-ретейлера с группой Russ. По его прогнозам, перспективы у бизнеса «не радужные». «Топ-менеджмент WB, который, по словам [основателя и главы маркетплейса] Татьяны [Бакальчук], „поддержал слияние“, в итоге был уволен, как вы видели в новостях. Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса не радужные», — заявил Бакальчук в интервью Shot. Ранее Владислав Бакальчук назвал объединение Wildberries и группы Russ «рейдерским захватом». Он даже обращался за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Сама Татьяна позже уточнила, что ее муж был в курсе слияния, а причина всего — развод супругов. Она также подала в суд на мужа. Юрист Екатерина Гордон уверена, что Владислав создал фикцию рейдерского захвата маркетплейса, чтобы получить преимущество в семейном бизнесе после развода: доля мужа в компании — 1%, у Татьяны — 99%. При этом президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев предупреждал Татьяну, что после объединения она может потерять бизнес. В самой компании утверждают, что ситуация под контролем и изменений для клиентов и продавцов не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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