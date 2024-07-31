Муж Бакальчук заявил о волне увольнений в Wildberries

31 июля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Муж Бакальчук заявил, что перспективы у Wildberries «не радужные» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ В компании Wildberries идет волна увольнений. Об этом сообщил сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук, комментируя слияние онлайн-ретейлера с группой Russ. По его прогнозам, перспективы у бизнеса «не радужные». «Топ-менеджмент WB, который, по словам [основателя и главы маркетплейса] Татьяны [Бакальчук], „поддержал слияние“, в итоге был уволен, как вы видели в новостях. Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса не радужные», — заявил Бакальчук в интервью Shot. Ранее Владислав Бакальчук назвал объединение Wildberries и группы Russ «рейдерским захватом». Он даже обращался за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Сама Татьяна позже уточнила, что ее муж был в курсе слияния, а причина всего — развод супругов. Она также подала в суд на мужа. Юрист Екатерина Гордон уверена, что Владислав создал фикцию рейдерского захвата маркетплейса, чтобы получить преимущество в семейном бизнесе после развода: доля мужа в компании — 1%, у Татьяны — 99%. При этом президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев предупреждал Татьяну, что после объединения она может потерять бизнес. В самой компании утверждают, что ситуация под контролем и изменений для клиентов и продавцов не будет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В компании Wildberries идет волна увольнений. Об этом сообщил сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук, комментируя слияние онлайн-ретейлера с группой Russ. По его прогнозам, перспективы у бизнеса «не радужные». «Топ-менеджмент WB, который, по словам [основателя и главы маркетплейса] Татьяны [Бакальчук], „поддержал слияние“, в итоге был уволен, как вы видели в новостях. Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса не радужные», — заявил Бакальчук в интервью Shot. Ранее Владислав Бакальчук назвал объединение Wildberries и группы Russ «рейдерским захватом». Он даже обращался за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Сама Татьяна позже уточнила, что ее муж был в курсе слияния, а причина всего — развод супругов. Она также подала в суд на мужа. Юрист Екатерина Гордон уверена, что Владислав создал фикцию рейдерского захвата маркетплейса, чтобы получить преимущество в семейном бизнесе после развода: доля мужа в компании — 1%, у Татьяны — 99%. При этом президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев предупреждал Татьяну, что после объединения она может потерять бизнес. В самой компании утверждают, что ситуация под контролем и изменений для клиентов и продавцов не будет.