Юрист Гордон: муж Бакальчук выдумал легенду о рейдерском захвате Wildberries

31 июля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Юрист Екатерина Гордон назвала обращение Владислава Бакальчука к Рамзану Кадырову актом отчаяния Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва» новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Муж владелицы Wildberries Владислав Бакальчук создал фикцию рейдерского захвата маркетплейса, чтобы получить преимущество в семейном бизнесе после развода. Об этом заявила юрист Екатерина Гордон. «Это некий акт отчаяния и отсутствия реальной юридической платформы. Когда закон на твоей стороне тебе не нужны легенды про рейдерский захват и супруга, которого, якобы обманывают», — отметила Гордон в беседе с Life.ru . Она подчеркнула, что после общения с Татьяной Бакальчук стало ясно, что никаких чрезвычайных происшествий нет, По мнению Гордон, поход Бакальчука к главе Чечни Рамзану Кадырову косвенно указывает на сложности в попытках получить больше чем 1% от бизнеса, который официально принадлежит ему. Она также отметила, что развод и раздел имущества пытаются облечь в рейдерский захват. Новость по теме Кто такая Татьяна Бакальчук, оказавшаяся в эпицентре скандала с «рейдерским захватом» Wildberries Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук попала в эпицентр скандала, который касался сделки по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ. Не так давно ее муж Бакальчук обратился к Кадырову за помощью из-за проблем в компании и личных конфликтах. Он рассказал, что его жена Татьяна ушла из дома и связалась с неизвестной компанией, что, по его мнению, может быть связано с попытками рейдерского захвата Wildberries. Кадыров пообещал помочь и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации. Тот заверил, что сделает все возможное для защиты компании. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила развод и сказала, что ее не нужно спасать. Она отметила, что сделка с компанией Russ Outdoor уже утверждена и не подлежит отмене. По ее словам, эта сделка важна для роста и развития Wildberries. Татьяна также подтвердила отстранение мужа от управления компанией и выразила недоумение по поводу обвинений в рейдерстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муж владелицы Wildberries Владислав Бакальчук создал фикцию рейдерского захвата маркетплейса, чтобы получить преимущество в семейном бизнесе после развода. Об этом заявила юрист Екатерина Гордон. «Это некий акт отчаяния и отсутствия реальной юридической платформы. Когда закон на твоей стороне тебе не нужны легенды про рейдерский захват и супруга, которого, якобы обманывают», — отметила Гордон в беседе с Life.ru. Она подчеркнула, что после общения с Татьяной Бакальчук стало ясно, что никаких чрезвычайных происшествий нет, По мнению Гордон, поход Бакальчука к главе Чечни Рамзану Кадырову косвенно указывает на сложности в попытках получить больше чем 1% от бизнеса, который официально принадлежит ему. Она также отметила, что развод и раздел имущества пытаются облечь в рейдерский захват. Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук попала в эпицентр скандала, который касался сделки по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ. Не так давно ее муж Бакальчук обратился к Кадырову за помощью из-за проблем в компании и личных конфликтах. Он рассказал, что его жена Татьяна ушла из дома и связалась с неизвестной компанией, что, по его мнению, может быть связано с попытками рейдерского захвата Wildberries. Кадыров пообещал помочь и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации. Тот заверил, что сделает все возможное для защиты компании. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила развод и сказала, что ее не нужно спасать. Она отметила, что сделка с компанией Russ Outdoor уже утверждена и не подлежит отмене. По ее словам, эта сделка важна для роста и развития Wildberries. Татьяна также подтвердила отстранение мужа от управления компанией и выразила недоумение по поводу обвинений в рейдерстве.