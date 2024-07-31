31 июля 2024

Появилось видео со стрелявшим по Трампу прямо перед покушением

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Появились подробности в деле о покушении на Трампа Фото:

Появилось видео, на котором можно разглядеть покушавшегося на бывшего президента США Дональда Трампа. Злоумышленник идет по крыше, с которой позднее откроет стрельбу. Видеозапись сделал участник митинга.

«Трамп выступает на митинге перед своими сторонниками. В это время по крыше идет злоумышленник, который собирается стрелять в политика», — показано в видео, которое опубликовал телеканал Fox News.

Томас Крукс, стрелявший в Трампа, попал на камеру телефона участника митинга в Пенсильвании, когда пробирался по крышам к позиции, с которой, вероятно, открыл огонь. В результате выстрела 14 июля кандидат в президенты был ранен в ухо, погиб один сторонник Трампа и еще двое пострадали, передает RT.

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Появилось видео, на котором можно разглядеть покушавшегося на бывшего президента США Дональда Трампа. Злоумышленник идет по крыше, с которой позднее откроет стрельбу. Видеозапись сделал участник митинга. «Трамп выступает на митинге перед своими сторонниками. В это время по крыше идет злоумышленник, который собирается стрелять в политика», — показано в видео, которое опубликовал телеканал Fox News. Томас Крукс, стрелявший в Трампа, попал на камеру телефона участника митинга в Пенсильвании, когда пробирался по крышам к позиции, с которой, вероятно, открыл огонь. В результате выстрела 14 июля кандидат в президенты был ранен в ухо, погиб один сторонник Трампа и еще двое пострадали, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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