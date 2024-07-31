Появилось видео со стрелявшим по Трампу прямо перед покушением

01 августа 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Появились подробности в деле о покушении на Трампа Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Появилось видео, на котором можно разглядеть покушавшегося на бывшего президента США Дональда Трампа. Злоумышленник идет по крыше, с которой позднее откроет стрельбу. Видеозапись сделал участник митинга. «Трамп выступает на митинге перед своими сторонниками. В это время по крыше идет злоумышленник, который собирается стрелять в политика», — показано в видео, которое опубликовал телеканал Fox News. Томас Крукс, стрелявший в Трампа, попал на камеру телефона участника митинга в Пенсильвании, когда пробирался по крышам к позиции, с которой, вероятно, открыл огонь. В результате выстрела 14 июля кандидат в президенты был ранен в ухо, погиб один сторонник Трампа и еще двое пострадали, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео, на котором можно разглядеть покушавшегося на бывшего президента США Дональда Трампа. Злоумышленник идет по крыше, с которой позднее откроет стрельбу. Видеозапись сделал участник митинга. «Трамп выступает на митинге перед своими сторонниками. В это время по крыше идет злоумышленник, который собирается стрелять в политика», — показано в видео, которое опубликовал телеканал Fox News. Томас Крукс, стрелявший в Трампа, попал на камеру телефона участника митинга в Пенсильвании, когда пробирался по крышам к позиции, с которой, вероятно, открыл огонь. В результате выстрела 14 июля кандидат в президенты был ранен в ухо, погиб один сторонник Трампа и еще двое пострадали, передает RT.