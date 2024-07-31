Россияне после запрета жидкостей для вейпов стали скупать сигареты

01 августа 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Ограничение вейпов привело к росту продажи сигарет Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне запрета жидкостей для вейпов россияне стали больше покупать сигарет. Рост продаж сигарет вырос на 19% по сравнению с 2023 годом. Об этом говорят данные оператора системы маркировки «Честный знак». «Российские торговые сети и табачные магазины за полгода заработали на продаже сигарет 659 млрд рублей. Показатель на 19% больше аналогичного периода прошлого года и на 39% — позапрошлого, когда россияне потратили на сигареты 555 млрд и 474 млрд рублей соответственно», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные оператора маркировки. Ранее в России предложили запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Целью такой меры является сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне запрета жидкостей для вейпов россияне стали больше покупать сигарет. Рост продаж сигарет вырос на 19% по сравнению с 2023 годом. Об этом говорят данные оператора системы маркировки «Честный знак». «Российские торговые сети и табачные магазины за полгода заработали на продаже сигарет 659 млрд рублей. Показатель на 19% больше аналогичного периода прошлого года и на 39% — позапрошлого, когда россияне потратили на сигареты 555 млрд и 474 млрд рублей соответственно», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные оператора маркировки. Ранее в России предложили запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Целью такой меры является сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи, передает RT.