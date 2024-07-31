Россияне после запрета жидкостей для вейпов стали скупать сигареты

На фоне запрета жидкостей для вейпов россияне стали больше покупать сигарет. Рост продаж сигарет вырос на 19% по сравнению с 2023 годом. Об этом говорят данные оператора системы маркировки «Честный знак».
«Российские торговые сети и табачные магазины за полгода заработали на продаже сигарет 659 млрд рублей. Показатель на 19% больше аналогичного периода прошлого года и на 39% — позапрошлого, когда россияне потратили на сигареты 555 млрд и 474 млрд рублей соответственно», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные оператора маркировки.
Ранее в России предложили запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Целью такой меры является сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи, передает RT.
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