31 июля 2024

Россияне после запрета жидкостей для вейпов стали скупать сигареты

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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, вэйпер, электронные сигареты
Ограничение вейпов привело к росту продажи сигарет Фото:

На фоне запрета жидкостей для вейпов россияне стали больше покупать сигарет. Рост продаж сигарет вырос на 19% по сравнению с 2023 годом. Об этом говорят данные оператора системы маркировки «Честный знак».

«Российские торговые сети и табачные магазины за полгода заработали на продаже сигарет 659 млрд рублей. Показатель на 19% больше аналогичного периода прошлого года и на 39% — позапрошлого, когда россияне потратили на сигареты 555 млрд и 474 млрд рублей соответственно», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные оператора маркировки.

Ранее в России предложили запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Целью такой меры является сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи, передает RT.

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На фоне запрета жидкостей для вейпов россияне стали больше покупать сигарет. Рост продаж сигарет вырос на 19% по сравнению с 2023 годом. Об этом говорят данные оператора системы маркировки «Честный знак». «Российские торговые сети и табачные магазины за полгода заработали на продаже сигарет 659 млрд рублей. Показатель на 19% больше аналогичного периода прошлого года и на 39% — позапрошлого, когда россияне потратили на сигареты 555 млрд и 474 млрд рублей соответственно», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные оператора маркировки. Ранее в России предложили запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Целью такой меры является сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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