В России улучшили дальность действия дрона «Ланцет», ставшего бедствием для ВСУ

14 августа 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Ланцет является современным российским дроном-камикадзе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дрон-камикадзе российского производства «Ланцет» был улучшен по характеристикам. Теперь дальность применения данного беспилотника составляет до 80 километров. Западные СМИ уже окрестили российское инженерное достижение «бедствием для ВСУ». «Важно отметить, что расстояние, на которое теперь может летать „Ланцет“ достигло отметки 70-80 км от линии боевого столкновения», — говорится в официальном издании форума «Армия». Сообщение приводит в своем материале ТАСС. Отмечается, что изделия прошли модернизацию, которая привела к повышению устойчивости и качества передачи видеосигнала оператору. Еще до обновлений в 2023 году дрон-камикадзе оказал существенное влияние на ход боев на Украине в ходе контрнаступления ВСУ. Газета The Wall Street Journal назвала российский «Ланцет» бедствием для ВСУ. Такое звание дрон получил за неоднократный вывод из строя вражеской техники в ходе СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дрон-камикадзе российского производства «Ланцет» был улучшен по характеристикам. Теперь дальность применения данного беспилотника составляет до 80 километров. Западные СМИ уже окрестили российское инженерное достижение «бедствием для ВСУ». «Важно отметить, что расстояние, на которое теперь может летать „Ланцет“ достигло отметки 70-80 км от линии боевого столкновения», — говорится в официальном издании форума «Армия». Сообщение приводит в своем материале ТАСС. Отмечается, что изделия прошли модернизацию, которая привела к повышению устойчивости и качества передачи видеосигнала оператору. Еще до обновлений в 2023 году дрон-камикадзе оказал существенное влияние на ход боев на Украине в ходе контрнаступления ВСУ. Газета The Wall Street Journal назвала российский «Ланцет» бедствием для ВСУ. Такое звание дрон получил за неоднократный вывод из строя вражеской техники в ходе СВО.