Кличко заявил, что в кафе в Киеве могла взорваться граната

14 августа 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко уточнил, что инцидент произошел из-за срабатывания учебной гранаты Фото: Официальный портал Киева В одном из кафе Киева произошел взрыв гранаты. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. «На Рейтарской улице в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте ЧП находятся оперативные службы. Виталий Кличко позже уточнил, что инцидент произошел из-за срабатывания учебной гранаты, в результате чего произошло задымление в помещении. По его словам, жертв и разрушений нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из кафе Киева произошел взрыв гранаты. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. «На Рейтарской улице в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте ЧП находятся оперативные службы. Виталий Кличко позже уточнил, что инцидент произошел из-за срабатывания учебной гранаты, в результате чего произошло задымление в помещении. По его словам, жертв и разрушений нет.