Кличко заявил, что в кафе в Киеве могла взорваться граната

Виталий Кличко уточнил, что инцидент произошел из-за срабатывания учебной гранаты
В одном из кафе Киева произошел взрыв гранаты. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
«На Рейтарской улице в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте ЧП находятся оперативные службы. Виталий Кличко позже уточнил, что инцидент произошел из-за срабатывания учебной гранаты, в результате чего произошло задымление в помещении. По его словам, жертв и разрушений нет.
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