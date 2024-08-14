Кличко заявил, что в кафе в Киеве могла взорваться граната

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Виталий Кличко уточнил, что инцидент произошел из-за срабатывания учебной гранаты Фото:

В одном из кафе Киева произошел взрыв гранаты. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«На Рейтарской улице в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте ЧП находятся оперативные службы. Виталий Кличко позже уточнил, что инцидент произошел из-за срабатывания учебной гранаты, в результате чего произошло задымление в помещении. По его словам, жертв и разрушений нет.

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В одном из кафе Киева произошел взрыв гранаты. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. «На Рейтарской улице в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте ЧП находятся оперативные службы. Виталий Кличко позже уточнил, что инцидент произошел из-за срабатывания учебной гранаты, в результате чего произошло задымление в помещении. По его словам, жертв и разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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