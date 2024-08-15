Зеленский предложил ратифицировать Римский статут

16 августа 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Соответствующий законопроект Зеленский внес в Верховную раду Фото: Официальный сайт президента Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда. Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента. «В пояснительной записке говорится, что „законопроект направленный на приведение положений уголовного кодекса Украины в соответствии с нормами Римского статута МУС“. Он обеспечивает уголовно-правовое преследования за наиболее тяжкие международные преступления, в частности преступление геноцида и военные преступления», — отмечают РИА Новости. Самого текста проекта закона о ратификации на сайте Рады пока нет. Несмотря на то, что Украина еще не ратифицировала Римский статут (документ, учредивший МУС), в Киеве часто апеллируют к прокурорам этого международного суда. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута, а потому не признает решения МУС. Он сделал это заявление после того, как палата предварительного производства выдала ордер на арест экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а также начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, пишет «Национальная службы новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда. Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента. «В пояснительной записке говорится, что „законопроект направленный на приведение положений уголовного кодекса Украины в соответствии с нормами Римского статута МУС“. Он обеспечивает уголовно-правовое преследования за наиболее тяжкие международные преступления, в частности преступление геноцида и военные преступления», — отмечают РИА Новости. Самого текста проекта закона о ратификации на сайте Рады пока нет. Несмотря на то, что Украина еще не ратифицировала Римский статут (документ, учредивший МУС), в Киеве часто апеллируют к прокурорам этого международного суда. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута, а потому не признает решения МУС. Он сделал это заявление после того, как палата предварительного производства выдала ордер на арест экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а также начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, пишет «Национальная службы новостей».