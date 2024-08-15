15 августа 2024

Зеленский предложил ратифицировать Римский статут

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Соответствующий законопроект Зеленский внес в Верховную раду Фото:

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда. Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента.

«В пояснительной записке говорится, что „законопроект направленный на приведение положений уголовного кодекса Украины в соответствии с нормами Римского статута МУС“. Он обеспечивает уголовно-правовое преследования за наиболее тяжкие международные преступления, в частности преступление геноцида и военные преступления», — отмечают РИА Новости.

Самого текста проекта закона о ратификации на сайте Рады пока нет. Несмотря на то, что Украина еще не ратифицировала Римский статут (документ, учредивший МУС), в Киеве часто апеллируют к прокурорам этого международного суда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута, а потому не признает решения МУС. Он сделал это заявление после того, как палата предварительного производства выдала ордер на арест экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а также начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, пишет «Национальная службы новостей».

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Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда. Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента. «В пояснительной записке говорится, что „законопроект направленный на приведение положений уголовного кодекса Украины в соответствии с нормами Римского статута МУС“. Он обеспечивает уголовно-правовое преследования за наиболее тяжкие международные преступления, в частности преступление геноцида и военные преступления», — отмечают РИА Новости. Самого текста проекта закона о ратификации на сайте Рады пока нет. Несмотря на то, что Украина еще не ратифицировала Римский статут (документ, учредивший МУС), в Киеве часто апеллируют к прокурорам этого международного суда. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута, а потому не признает решения МУС. Он сделал это заявление после того, как палата предварительного производства выдала ордер на арест экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а также начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, пишет «Национальная службы новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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