В Петербурге оператор станка в ритуальном бюро потеряла кисть во время работы

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Пострадавшую женщину госпитализировали
Пострадавшую женщину госпитализировали Фото:

В ритуальном бюро Санкт-Петербурга оператор станка лишилась кисти во время выполнения своих обязанностей. Несчастный случай произошел во время работы с оборудованием, предназначенным для изготовления ритуальных атрибутов.

«Оператор станка лишилась кисти руки, работая за станком по изготовлению ритуальных атрибутов», — сообщает NEWS.ru. Там добавили, что инцидент произошел на крупном предприятии в Санкт-Петербурге.

Женщина лишилась кисти вследствие неисправности на производственной линии в компании ООО «Леда-пром». Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с травматическим шоком и немедленно направили на операцию.

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В ритуальном бюро Санкт-Петербурга оператор станка лишилась кисти во время выполнения своих обязанностей. Несчастный случай произошел во время работы с оборудованием, предназначенным для изготовления ритуальных атрибутов. «Оператор станка лишилась кисти руки, работая за станком по изготовлению ритуальных атрибутов», — сообщает NEWS.ru. Там добавили, что инцидент произошел на крупном предприятии в Санкт-Петербурге. Женщина лишилась кисти вследствие неисправности на производственной линии в компании ООО «Леда-пром». Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с травматическим шоком и немедленно направили на операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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