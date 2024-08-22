В Петербурге оператор станка в ритуальном бюро потеряла кисть во время работы

В ритуальном бюро Санкт-Петербурга оператор станка лишилась кисти во время выполнения своих обязанностей. Несчастный случай произошел во время работы с оборудованием, предназначенным для изготовления ритуальных атрибутов.
«Оператор станка лишилась кисти руки, работая за станком по изготовлению ритуальных атрибутов», — сообщает NEWS.ru. Там добавили, что инцидент произошел на крупном предприятии в Санкт-Петербурге.
Женщина лишилась кисти вследствие неисправности на производственной линии в компании ООО «Леда-пром». Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с травматическим шоком и немедленно направили на операцию.
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