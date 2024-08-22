Пожару на пароме в порту «Кавказ» присвоили третий ранг сложности

22 августа 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

В тушении пожара участвуют более 100 человек, сообщает оперштаб Кубани (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ» на месте происшествия начался пожар. Ему присвоен третий ранг сложности, сообщили в оперштабе Краснодарского края. «Происшествию в порту „Кавказ“ присвоен ранг пожара №3», — сообщает оперштаб Кубани в своем telegram-канале. По его данным, к тушению пожара привлечено больше 100 человек и десятки единиц техники. Оперштаб Кубани ранее сообщал, что Киев ударил по парому в порту «Кавказ». На нем находилось минимум пять человек, их судьба неизвестна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ» на месте происшествия начался пожар. Ему присвоен третий ранг сложности, сообщили в оперштабе Краснодарского края. «Происшествию в порту „Кавказ“ присвоен ранг пожара №3», — сообщает оперштаб Кубани в своем telegram-канале. По его данным, к тушению пожара привлечено больше 100 человек и десятки единиц техники. Оперштаб Кубани ранее сообщал, что Киев ударил по парому в порту «Кавказ». На нем находилось минимум пять человек, их судьба неизвестна.