Пожару на пароме в порту «Кавказ» присвоили третий ранг сложности

В тушении пожара участвуют более 100 человек, сообщает оперштаб Кубани (архивное фото)
После атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ» на месте происшествия начался пожар. Ему присвоен третий ранг сложности, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Происшествию в порту „Кавказ“ присвоен ранг пожара №3», — сообщает оперштаб Кубани в своем telegram-канале. По его данным, к тушению пожара привлечено больше 100 человек и десятки единиц техники.
Оперштаб Кубани ранее сообщал, что Киев ударил по парому в порту «Кавказ». На нем находилось минимум пять человек, их судьба неизвестна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.