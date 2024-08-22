Пожару на пароме в порту «Кавказ» присвоили третий ранг сложности

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Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, тушение пожара, противопожарная служба свердловская область, проливка, пожарный
В тушении пожара участвуют более 100 человек, сообщает оперштаб Кубани (архивное фото) Фото:

После атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ» на месте происшествия начался пожар. Ему присвоен третий ранг сложности, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Происшествию в порту „Кавказ“ присвоен ранг пожара №3», — сообщает оперштаб Кубани в своем telegram-канале. По его данным, к тушению пожара привлечено больше 100 человек и десятки единиц техники.

Оперштаб Кубани ранее сообщал, что Киев ударил по парому в порту «Кавказ». На нем находилось минимум пять человек, их судьба неизвестна.

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После атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ» на месте происшествия начался пожар. Ему присвоен третий ранг сложности, сообщили в оперштабе Краснодарского края. «Происшествию в порту „Кавказ“ присвоен ранг пожара №3», — сообщает оперштаб Кубани в своем telegram-канале. По его данным, к тушению пожара привлечено больше 100 человек и десятки единиц техники. Оперштаб Кубани ранее сообщал, что Киев ударил по парому в порту «Кавказ». На нем находилось минимум пять человек, их судьба неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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