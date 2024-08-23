Компания «Май» опровергла наличие пестицидов в своем чае

Российская компания «Май», под чьим брендом реализуется индийский чай, опровергла заявления о том, что в их продукции обнаружены пестициды. Ранее «Известия», ссылаясь на отделение Роспотребнадзора по Татарстану, писали, что в зеленом чае «Ричард» и «Гринфилд» обнаружили химические препараты. Об этом представители компании рассказали корреспонденту URA.RU.
«[Информация о пестицидах] не соответствует действительности. Вся продукция компании перед поступлением в пункты оптовой и розничной торговли проходит тщательную проверку, в том числе с участием компетентных государственных органов. Пестицидов в продукции компании „Май“ нет и не могло быть. Это подтверждается официальным письмом от производителя сырья», — отметили в компании. Данное сообщение имеется в распоряжении агентства.
В компании рассказали, что в феврале этого года региональное отделение Роспотребнадзора в Татарстане заподозрило пестициды в одном из образцов чая. В связи с этим провели анализ, по результатам которого препараты не были обнаружены.
Ранее журналисты «Известий», ссылаясь на Роспотребнадзор, писали о пестицидах в чае от компании «Май». В материале авторы писали, что компания «Май», занимающая около 20% рынка, столкнулась с находкой пестицидов в напитках «Ричард» и «Гринфилд».
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