Компания «Май» опровергла наличие пестицидов в своем чае

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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, чай, напиток, заварка
Компания «Май» опровергла информацию о пестицидах в своей продукции Фото:

Российская компания «Май», под чьим брендом реализуется индийский чай, опровергла заявления о том, что в их продукции обнаружены пестициды. Ранее «Известия», ссылаясь на отделение Роспотребнадзора по Татарстану, писали, что в зеленом чае «Ричард» и «Гринфилд» обнаружили химические препараты. Об этом представители компании рассказали корреспонденту URA.RU.

«[Информация о пестицидах] не соответствует действительности. Вся продукция компании перед поступлением в пункты оптовой и розничной торговли проходит тщательную проверку, в том числе с участием компетентных государственных органов. Пестицидов в продукции компании „Май“ нет и не могло быть. Это подтверждается официальным письмом от производителя сырья», — отметили в компании. Данное сообщение имеется в распоряжении агентства.

В компании рассказали, что в феврале этого года региональное отделение Роспотребнадзора в Татарстане заподозрило пестициды в одном из образцов чая. В связи с этим провели анализ, по результатам которого препараты не были обнаружены.

Ранее журналисты «Известий», ссылаясь на Роспотребнадзор, писали о пестицидах в чае от компании «Май». В материале авторы писали, что компания «Май», занимающая около 20% рынка, столкнулась с находкой пестицидов в напитках «Ричард» и «Гринфилд».

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Российская компания «Май», под чьим брендом реализуется индийский чай, опровергла заявления о том, что в их продукции обнаружены пестициды. Ранее «Известия», ссылаясь на отделение Роспотребнадзора по Татарстану, писали, что в зеленом чае «Ричард» и «Гринфилд» обнаружили химические препараты. Об этом представители компании рассказали корреспонденту URA.RU. «[Информация о пестицидах] не соответствует действительности. Вся продукция компании перед поступлением в пункты оптовой и розничной торговли проходит тщательную проверку, в том числе с участием компетентных государственных органов. Пестицидов в продукции компании „Май“ нет и не могло быть. Это подтверждается официальным письмом от производителя сырья», — отметили в компании. Данное сообщение имеется в распоряжении агентства. В компании рассказали, что в феврале этого года региональное отделение Роспотребнадзора в Татарстане заподозрило пестициды в одном из образцов чая. В связи с этим провели анализ, по результатам которого препараты не были обнаружены. Ранее журналисты «Известий», ссылаясь на Роспотребнадзор, писали о пестицидах в чае от компании «Май». В материале авторы писали, что компания «Май», занимающая около 20% рынка, столкнулась с находкой пестицидов в напитках «Ричард» и «Гринфилд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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