24 августа 2024

Стоимость криптовалюты Дурова рухнула после новостей об аресте

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Криптовалюта Дурова рухнула на рынках
Криптовалюта Дурова рухнула на рынках Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Цена созданной предпринимателем Павлом Дуровым криптовалюты Toncoin обрушилась на 14 процентов на мировом рынке после ареста бизнесмена во Франции. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов. На фоне задержания Дурова», — передает РИА Новости результаты торгов. 

Основателю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы по французскому законодательству. Ранее его задержали в аэропорту Ле Бурже. 

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Цена созданной предпринимателем Павлом Дуровым криптовалюты Toncoin обрушилась на 14 процентов на мировом рынке после ареста бизнесмена во Франции. Об этом свидетельствуют данные торгов. «Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов. На фоне задержания Дурова», — передает РИА Новости результаты торгов.  Основателю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы по французскому законодательству. Ранее его задержали в аэропорту Ле Бурже. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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