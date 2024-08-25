Маск объяснил, почему Цукерберга, в отличие от Дурова, не задержат

Маск: Цукерберга не арестуют из-за тайного доступа к данным пользователей
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Марка Цукерберга не задержат как Павла Дурова, заявил Илон Маск
Марка Цукерберга не задержат как Павла Дурова, заявил Илон Маск Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Руководителя корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга не задержат так же, как основателя Telegram Павла Дурова, поскольку он сотрудничает с властями. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск. 

«У Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат», — написал Маск в соцсети Х. Он добавил, что Цукерберга не арестуют, так как предприниматель ограничивает свободу слова и предоставляет властям тайный доступ к данным пользователей.

Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Иностранные СМИ сообщили, что предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. Ему также могут предъявить обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле, передает 360.ru.

Ранее Маск спрогнозировал казни в Европе в 2030 году. По его словам, это может претвориться в реальность, смотря на задержание Павла Дурова.

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Руководителя корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга не задержат так же, как основателя Telegram Павла Дурова, поскольку он сотрудничает с властями. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск.  «У Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат», — написал Маск в соцсети Х. Он добавил, что Цукерберга не арестуют, так как предприниматель ограничивает свободу слова и предоставляет властям тайный доступ к данным пользователей. Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Иностранные СМИ сообщили, что предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. Ему также могут предъявить обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле, передает 360.ru. Ранее Маск спрогнозировал казни в Европе в 2030 году. По его словам, это может претвориться в реальность, смотря на задержание Павла Дурова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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