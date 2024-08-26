Выросло число погибших от взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе

Второй пострадавший при пожаре на газопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке скончался в больнице. Об этом сообщила Мария Апкаримова, руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии.
«Скончался, был в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — приводит слова Апкаримовой ТАСС. По информации Минздрава, ранее в результате данного инцидента в больнице умер первый пострадавший. На данный момент медицинские работники продолжают борьбу за жизнь третьего человека, также пострадавшего при возгорании и получившего серьезные ожоги.
Пожар на СНХЗ произошел 19 августа. Трое человек пострадало. На место ЧП выехало шесть единиц техники. Возгорание удалось быстро локализовать.
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