26 августа 2024

Выросло число погибших от взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе

Два человека погибли от взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики борются за жизнь еще одного пострадавшего
Медики борются за жизнь еще одного пострадавшего Фото:

Второй пострадавший при пожаре на газопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке скончался в больнице. Об этом сообщила Мария Апкаримова, руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии.

«Скончался, был в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — приводит слова Апкаримовой ТАСС. По информации Минздрава, ранее в результате данного инцидента в больнице умер первый пострадавший. На данный момент медицинские работники продолжают борьбу за жизнь третьего человека, также пострадавшего при возгорании и получившего серьезные ожоги.

Пожар на СНХЗ произошел 19 августа. Трое человек пострадало. На место ЧП выехало шесть единиц техники. Возгорание удалось быстро локализовать. 

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Второй пострадавший при пожаре на газопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке скончался в больнице. Об этом сообщила Мария Апкаримова, руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии. «Скончался, был в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — приводит слова Апкаримовой ТАСС. По информации Минздрава, ранее в результате данного инцидента в больнице умер первый пострадавший. На данный момент медицинские работники продолжают борьбу за жизнь третьего человека, также пострадавшего при возгорании и получившего серьезные ожоги. Пожар на СНХЗ произошел 19 августа. Трое человек пострадало. На место ЧП выехало шесть единиц техники. Возгорание удалось быстро локализовать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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