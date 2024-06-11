Попова предупредила о новых вариантах коронавируса

Попова: коронавирус быстро меняется, вариант FLiRT — не последний

11 июня 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Коронавирус продолжает мутировать, заявила Попова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Коронавирус продолжает мутировать, и появление варианта FLiRT не является конечной точкой его эволюции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT», — рассказала Попова в беседе с РИА Новости. Она уверена, что этот вид вируса не является окончательным. Глава Роспотребнадзора также отметила, что благодаря системе мониторинга удается выявлять новые варианты COVID-19. В рамках проекта «Санитарный щит» проводится регулярный анализ проб на предмет выявления мутаций. В настоящее время в России доминирует штамм «омикрон». Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент свыше 80 тысяч граждан заражены коронавирусом. Также в мае 2024 года был выявлен новый вид COVID-19 — FLiRT. Его симптомы схожи с симптомами при «омкироне»: потеря вкуса и обоняния, слабость, боль в горле и кашель, головная и мышечные боли. Однако эта разновидность вируса не представляет большой опасности, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коронавирус продолжает мутировать, и появление варианта FLiRT не является конечной точкой его эволюции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT», — рассказала Попова в беседе с РИА Новости. Она уверена, что этот вид вируса не является окончательным. Глава Роспотребнадзора также отметила, что благодаря системе мониторинга удается выявлять новые варианты COVID-19. В рамках проекта «Санитарный щит» проводится регулярный анализ проб на предмет выявления мутаций. В настоящее время в России доминирует штамм «омикрон». Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент свыше 80 тысяч граждан заражены коронавирусом. Также в мае 2024 года был выявлен новый вид COVID-19 — FLiRT. Его симптомы схожи с симптомами при «омкироне»: потеря вкуса и обоняния, слабость, боль в горле и кашель, головная и мышечные боли. Однако эта разновидность вируса не представляет большой опасности, передает «Национальная служба новостей».