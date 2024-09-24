Турция хочет заработать 100 миллиардов долларов на сотрудничестве с РФ

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в ходе встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко заявил о стремлении страны к достижению 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией. Несмотря на санкции, введенные против РФ другими странами, Турция продолжает развивать экономические отношения с Россией.
«Конечно у нас есть планка сделать товарооборот 100 миллиардов долларов. Конечно, мы очень стремимся к этому, несмотря на то, что очень много препятствий у Российской Федерации в последние годы», — цитирует РИА Новости слова Куртулмуша.
Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились нарастить оборот между странами. Стороны намерены обходить санкции США. При этом на тогдашней встрече подтверждалось, что есть небольшой спад в торговом обороте.
Ранее сообщалось, что Турция сократила импорт российской нефти вдвое из-за планового ремонта нефтеперерабатывающего завода STAR, который является одним из крупнейших в стране. В связи с этим закупки нефти снизились с 400-450 тысяч баррелей в сутки до чуть менее 200 тысяч.
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