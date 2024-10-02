02 октября 2024

Россотрудничество назвало недопустимым описание России в учебниках СНГ

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В странах СНГ политика России в учебниках отражена с негативным уклоном
В странах СНГ политика России в учебниках отражена с негативным уклоном Фото:

Ряд стран СНГ описывают Россию в учебниках истории как колониальную империю, которая якобы выступала в роли агрессора. Такая трактовка истории России в учебниках является недопустимой. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

«Политика России в прошлом оценивается в учебниках истории стран СНГ негативно, ее положительный вклад отнесен на второй план. Полагаем, что подобная интерпретация истории России является недопустимой», — передает «РБК» со ссылкой на Россотрудничество.

Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров выступил с требованием об изменении главы учебника истории России, которая касается репрессированных народов. Содержание главы вызвало возмущение среди представителей этих народов в РФ, рассказал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По словам Даудова, текущее изложение исторических фактов в учебнике под редакцией Владимира Мединского не отражает полной картины прошлого и требует корректировки.

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Ряд стран СНГ описывают Россию в учебниках истории как колониальную империю, которая якобы выступала в роли агрессора. Такая трактовка истории России в учебниках является недопустимой. Об этом сообщили в Россотрудничестве. «Политика России в прошлом оценивается в учебниках истории стран СНГ негативно, ее положительный вклад отнесен на второй план. Полагаем, что подобная интерпретация истории России является недопустимой», — передает «РБК» со ссылкой на Россотрудничество. Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров выступил с требованием об изменении главы учебника истории России, которая касается репрессированных народов. Содержание главы вызвало возмущение среди представителей этих народов в РФ, рассказал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По словам Даудова, текущее изложение исторических фактов в учебнике под редакцией Владимира Мединского не отражает полной картины прошлого и требует корректировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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