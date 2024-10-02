Россотрудничество назвало недопустимым описание России в учебниках СНГ

Ряд стран СНГ описывают Россию в учебниках истории как колониальную империю, которая якобы выступала в роли агрессора. Такая трактовка истории России в учебниках является недопустимой. Об этом сообщили в Россотрудничестве.
«Политика России в прошлом оценивается в учебниках истории стран СНГ негативно, ее положительный вклад отнесен на второй план. Полагаем, что подобная интерпретация истории России является недопустимой», — передает «РБК» со ссылкой на Россотрудничество.
Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров выступил с требованием об изменении главы учебника истории России, которая касается репрессированных народов. Содержание главы вызвало возмущение среди представителей этих народов в РФ, рассказал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По словам Даудова, текущее изложение исторических фактов в учебнике под редакцией Владимира Мединского не отражает полной картины прошлого и требует корректировки.
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