Боец «Ахмата» раскрыл, где ВСУ прячут технику в Курской области

«Ахмат»: ВСУ прячут технику в Курской области в лесных массивах и жилых дворах
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Гражданские блокируют военную технику между Краматорском и Славянском. Украина, военная техника, военные, украинская армия, солдат
Украинские военные в Курской области прячут свою технику в лесистой местности (архивное фото) Фото:
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Боец чеченского батальона «Ахмат» рассказал, что ВСУ прячут военную технику в Курской области, размещая ее в жилых массивах, лесополосах и даже просто во дворах. Об этом боец с позывным «Москва» рассказал журналистам.

«Куда можно, туда они ее [технику] суют. В лесополосах, во дворах жилых домов», — рассказал боец в разговоре с РИА Новости.

Солдат «Ахмата» также рассказал, что, вероятно, ВСУ начинают отступать с приграничного Суджанского района в Курской области. Однако боец также слышал и информацию об обратном, мол, украинские военные будут стягиваться на курское направление с донецкого.

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Боец чеченского батальона «Ахмат» рассказал, что ВСУ прячут военную технику в Курской области, размещая ее в жилых массивах, лесополосах и даже просто во дворах. Об этом боец с позывным «Москва» рассказал журналистам. «Куда можно, туда они ее [технику] суют. В лесополосах, во дворах жилых домов», — рассказал боец в разговоре с РИА Новости. Солдат «Ахмата» также рассказал, что, вероятно, ВСУ начинают отступать с приграничного Суджанского района в Курской области. Однако боец также слышал и информацию об обратном, мол, украинские военные будут стягиваться на курское направление с донецкого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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