Боец «Ахмата» раскрыл, где ВСУ прячут технику в Курской области

Боец чеченского батальона «Ахмат» рассказал, что ВСУ прячут военную технику в Курской области, размещая ее в жилых массивах, лесополосах и даже просто во дворах. Об этом боец с позывным «Москва» рассказал журналистам.
«Куда можно, туда они ее [технику] суют. В лесополосах, во дворах жилых домов», — рассказал боец в разговоре с РИА Новости.
Солдат «Ахмата» также рассказал, что, вероятно, ВСУ начинают отступать с приграничного Суджанского района в Курской области. Однако боец также слышал и информацию об обратном, мол, украинские военные будут стягиваться на курское направление с донецкого.
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Боец чеченского батальона «Ахмат» рассказал, что ВСУ прячут военную технику в Курской области, размещая ее в жилых массивах, лесополосах и даже просто во дворах. Об этом боец с позывным «Москва» рассказал журналистам. «Куда можно, туда они ее [технику] суют. В лесополосах, во дворах жилых домов», — рассказал боец в разговоре с РИА Новости. Солдат «Ахмата» также рассказал, что, вероятно, ВСУ начинают отступать с приграничного Суджанского района в Курской области. Однако боец также слышал и информацию об обратном, мол, украинские военные будут стягиваться на курское направление с донецкого.