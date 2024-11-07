Депутат Тюменской областной думы из ЯНАО Иван Вершинин может возглавить тюменскую ЛДПР в случае ухода и думы действующего лидера фракции Владимира Сысоева. Об этом агентству рассказал источник в ямальском политистеблишменте.
«Сысоев может вернуться в Госдуму после выборов в 2026 году. В этом случае его место может достаться замглавы фракции ЛДПР в Тюмоблдуме Вершинину», — рассказал агентству собеседник.
Другой источник URA.RU считает, что такой прогноз о повышении Ивана Вершинина преждевременный. «У него будут изменения в карьере по аппаратной линии, но совсем не факт, что он займет именно место Сысоева», — рассказал URA.RU источник.
Сам депутат Иван Вершинин в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что не может прокомментировать эту информацию. «Мне об этом ничего не известно», — ответил Вершинин
Как ранее сообщали источники URA.RU, зампредседателя Тюменской областной думы Владимиру Сысоеву стали предрекать возвращение в Госдуму. Накануне президент РФ Владимир Путин включил его в состав оргкомитета по празднованию 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.
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