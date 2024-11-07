Ямальскому депутату предрекли усиление внутрипартийного влияния. Инсайд

Ямальского депутата Вершинина прочат на смену главе ЛДПР в Тюменской облдуме
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Главе ЛДПР в Тюменской облдуме Сысоеву прочат возвращение в Госдуму
Главе ЛДПР в Тюменской облдуме Сысоеву прочат возвращение в Госдуму Фото:

Депутат Тюменской областной думы из ЯНАО Иван Вершинин может возглавить тюменскую ЛДПР в случае ухода и думы действующего лидера фракции Владимира Сысоева. Об этом агентству рассказал источник в ямальском политистеблишменте.

«Сысоев может вернуться в Госдуму после выборов в 2026 году. В этом случае его место может достаться замглавы фракции ЛДПР в Тюмоблдуме Вершинину», — рассказал агентству собеседник.

Другой источник URA.RU считает, что такой прогноз о повышении Ивана Вершинина преждевременный. «У него будут изменения в карьере по аппаратной линии, но совсем не факт, что он займет именно место Сысоева», — рассказал URA.RU источник.

Сам депутат Иван Вершинин в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что не может прокомментировать эту информацию. «Мне об этом ничего не известно», — ответил Вершинин

Как ранее сообщали источники URA.RU, зампредседателя Тюменской областной думы Владимиру Сысоеву стали предрекать возвращение в Госдуму. Накануне президент РФ Владимир Путин включил его в состав оргкомитета по празднованию 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. 

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Депутат Тюменской областной думы из ЯНАО Иван Вершинин может возглавить тюменскую ЛДПР в случае ухода и думы действующего лидера фракции Владимира Сысоева. Об этом агентству рассказал источник в ямальском политистеблишменте. «Сысоев может вернуться в Госдуму после выборов в 2026 году. В этом случае его место может достаться замглавы фракции ЛДПР в Тюмоблдуме Вершинину», — рассказал агентству собеседник. Другой источник URA.RU считает, что такой прогноз о повышении Ивана Вершинина преждевременный. «У него будут изменения в карьере по аппаратной линии, но совсем не факт, что он займет именно место Сысоева», — рассказал URA.RU источник. Сам депутат Иван Вершинин в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что не может прокомментировать эту информацию. «Мне об этом ничего не известно», — ответил Вершинин Как ранее сообщали источники URA.RU, зампредседателя Тюменской областной думы Владимиру Сысоеву стали предрекать возвращение в Госдуму. Накануне президент РФ Владимир Путин включил его в состав оргкомитета по празднованию 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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