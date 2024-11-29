Шольц поделился с Зеленским подробностями разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился с украинским лидером Владимиром Зеленским деталями своего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Они также обсудили вопросы поддержки Украины. Об этом рассказал сам Зеленский.
«Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он поблагодарил канцлера за военную помощь.
Лидеры Украины и ФРГ также обсудили дальнейшие шаги для усиления обороны Киева. Шольц, по словам Зеленского, подчеркнул, что только сочетание военной и дипломатической силы может завершить украинский конфликт.
15 ноября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможности его урегулирования. Шольц высказал желание чаще общаться с президентом России. Также сообщается о реакции Владимира Зеленского на эти переговоры, который, по словам немецкого журналиста Юлиана Репке, высказал свое недовольство политикой Шольца, передает «Царьград».
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