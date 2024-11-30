РБК: МВД начало серьезную проверку футбольных судей на взятки

Управление МВД России по Самарской области начало проверку в связи с заявлениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции среди судей в российском футболе. Об этом сообщает РБК.
«ГУ МВД России по Самарской области проводит доследственную проверку после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола», — передает источник РБК. Он также заявил, что проверка проводится после появления заявлений в СМИ.
Ранее на заседании комиссии Госсовета РФ Федорищев обратил внимание на проблему коррупции в сфере футбольного судейства. Он заявил, что местный футбольный клуб «Крылья Советов» имеет задолженность в размере 36 миллионов рублей перед лицами, причастными к коррупционным действиям в судействе.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) в свою очередь призвали Федорищева предоставить доказательства коррупционных схем. Президент РПЛ Алаев отметил, что при подтверждении сведений, представленных губернатором, все ответственные стороны, включая «Крылья Советов», должны будут понести наказание, передает «Ридус».
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Самарской области. На момент публикации ответа не поступило.
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