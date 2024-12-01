Умар Кремлев и Федерация бокса России выделят экипировку для спортсменов

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Заявку на получение экипировки можно подать в соцсетях Умара Кремлева до 31 декабря
Заявку на получение экипировки можно подать в соцсетях Умара Кремлева до 31 декабря Фото:

Президент Международной ассоциации бокса и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев объявил о благотворительной акции, в которой россияне смогут бесплатно получить более десяти тысяч комплектов боксерской экипировки. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«В 2025 году каждый спортсмен должен иметь свою личную боксерскую форму, и в каждом зале должны быть соответствующие условия по нормам Федерации бокса России. Сейчас есть возможность помочь всем, у кого нет формы, тем залам, где бесплатно тренируются дети. Совместно с Федерацией бокса России мы оденем спортсменов и оснастим инвентарем региональные залы бокса для тех, у кого есть потребность», — заявил Кремлев.

Подать заявку на получение экипировки и боксерского инвентаря можно в аккаунтах в социальных сетях Умара Кремлева до 31 декабря. Он отметил, что в комплекты войдет все необходимое: майки, шорты, шлемы, перчатки, бинты, капы и другое.

Федерация бокса России давно вышла за рамки спорта и стала также общественной организацией. Она ведет масштабную социальную работу, ежегодно проводя благотворительные новогодние Елки с бесплатными активностями и подарками.

В 2023 году запустили проект «Лето. Солнце. Море. Бокс», где прошли 15-дневные сборы для талантливых ребят из семей, которые не имеют возможности отправить детей на море в каникулы. Боксеры посещают школы и детские дома, не забывают и тех, кто совершил уголовно наказуемые проступки.

Основные социальные процессы в Федерации бокса России были запущены еще в пандемию, когда был организован штаб для помощи нуждающимся. Теперь каждая чрезвычайная ситуация в стране находит отклик в боксерской семье. Например, трагедия в Оренбургской области, где паводок оставил без жилья и средств к существованию тысячи людей. В первые же дни Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, чемпионы по боксу вылетели в Оренбург, где организовали штаб помощи пострадавшим. Доставили десятки тонн гуманитарного груза не только из столицы, но и из региональных федераций.

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Президент Международной ассоциации бокса и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев объявил о благотворительной акции, в которой россияне смогут бесплатно получить более десяти тысяч комплектов боксерской экипировки. Об этом он сообщил в социальных сетях. «В 2025 году каждый спортсмен должен иметь свою личную боксерскую форму, и в каждом зале должны быть соответствующие условия по нормам Федерации бокса России. Сейчас есть возможность помочь всем, у кого нет формы, тем залам, где бесплатно тренируются дети. Совместно с Федерацией бокса России мы оденем спортсменов и оснастим инвентарем региональные залы бокса для тех, у кого есть потребность», — заявил Кремлев. Подать заявку на получение экипировки и боксерского инвентаря можно в аккаунтах в социальных сетях Умара Кремлева до 31 декабря. Он отметил, что в комплекты войдет все необходимое: майки, шорты, шлемы, перчатки, бинты, капы и другое. Федерация бокса России давно вышла за рамки спорта и стала также общественной организацией. Она ведет масштабную социальную работу, ежегодно проводя благотворительные новогодние Елки с бесплатными активностями и подарками. В 2023 году запустили проект «Лето. Солнце. Море. Бокс», где прошли 15-дневные сборы для талантливых ребят из семей, которые не имеют возможности отправить детей на море в каникулы. Боксеры посещают школы и детские дома, не забывают и тех, кто совершил уголовно наказуемые проступки. Основные социальные процессы в Федерации бокса России были запущены еще в пандемию, когда был организован штаб для помощи нуждающимся. Теперь каждая чрезвычайная ситуация в стране находит отклик в боксерской семье. Например, трагедия в Оренбургской области, где паводок оставил без жилья и средств к существованию тысячи людей. В первые же дни Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, чемпионы по боксу вылетели в Оренбург, где организовали штаб помощи пострадавшим. Доставили десятки тонн гуманитарного груза не только из столицы, но и из региональных федераций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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