В Финляндии требуют пожизненный срок для россиянина Тордена — участника СВО

В Финляндии началось судебное разбирательство в отношении россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по обвинению в военных преступлениях, предположительно совершенных на Украине в 2014 году. Обвинение требует для Тордена пожизненного заключения.
«Торден должен быть приговорен к пожизненному заключению», — говорится в обвинительном заключении, которое находится в распоряжении РИА Новости. Слушания по этому делу начались в четверг и запланированы на почти два месяца. По словам адвоката Наталии Мальгиной, всего запланировано 14 заседаний, которые должны завершиться 31 января следующего года.
Воислав Торден, уроженец России, провел основную часть своей жизни в Норвегии и других странах Скандинавии, где проживает большое количество его родственников. В 2014 году он по собственной инициативе отправился на Донбасс с целью защиты местного населения. Ранее финская прокуратура официально предъявила обвинения Яну Петровскому. По данным финских средств массовой информации, ему инкриминируются военные преступления, якобы совершенные им на территории Украины в 2014 году. Отмечается, что он был арестован в Финляндии год назад.
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