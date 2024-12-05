В Финляндии требуют пожизненный срок для россиянина Тордена — участника СВО

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Началось рассмотрение дела россиянина Воислава Тордена, обвиняемого в военных преступлениях
Началось рассмотрение дела россиянина Воислава Тордена, обвиняемого в военных преступлениях Фото:

В Финляндии началось судебное разбирательство в отношении россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по обвинению в военных преступлениях, предположительно совершенных на Украине в 2014 году. Обвинение требует для Тордена пожизненного заключения.

«Торден должен быть приговорен к пожизненному заключению», — говорится в обвинительном заключении, которое находится в распоряжении РИА Новости. Слушания по этому делу начались в четверг и запланированы на почти два месяца. По словам адвоката Наталии Мальгиной, всего запланировано 14 заседаний, которые должны завершиться 31 января следующего года.

Воислав Торден, уроженец России, провел основную часть своей жизни в Норвегии и других странах Скандинавии, где проживает большое количество его родственников. В 2014 году он по собственной инициативе отправился на Донбасс с целью защиты местного населения. Ранее финская прокуратура официально предъявила обвинения Яну Петровскому. По данным финских средств массовой информации, ему инкриминируются военные преступления, якобы совершенные им на территории Украины в 2014 году. Отмечается, что он был арестован в Финляндии год назад.

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В Финляндии началось судебное разбирательство в отношении россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по обвинению в военных преступлениях, предположительно совершенных на Украине в 2014 году. Обвинение требует для Тордена пожизненного заключения. «Торден должен быть приговорен к пожизненному заключению», — говорится в обвинительном заключении, которое находится в распоряжении РИА Новости. Слушания по этому делу начались в четверг и запланированы на почти два месяца. По словам адвоката Наталии Мальгиной, всего запланировано 14 заседаний, которые должны завершиться 31 января следующего года. Воислав Торден, уроженец России, провел основную часть своей жизни в Норвегии и других странах Скандинавии, где проживает большое количество его родственников. В 2014 году он по собственной инициативе отправился на Донбасс с целью защиты местного населения. Ранее финская прокуратура официально предъявила обвинения Яну Петровскому. По данным финских средств массовой информации, ему инкриминируются военные преступления, якобы совершенные им на территории Украины в 2014 году. Отмечается, что он был арестован в Финляндии год назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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