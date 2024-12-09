Зачем Россия приютила Асада и его соратников

Россия после перехода Дамаска в руки вооруженной оппозиции приютила президента Сирии Башара Асада, его семью и соратников, чтобы показать миру, что с Москвой можно продолжать работать, заявил в интервью URA.RU эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.
«Мы в ответе за тех, кого приручили. Россия выполнила гуманитарную миссию по спасению тех, с кем она работает. Асад, в отличие от представителей украинских властей, пытавшихся усидеть на нескольких стульях, был последователен в своем пророссийском курсе. Спасая его, мы показываем всему миру, что с нами можно работать. В противном случае нас ждали бы существенные репутационные издержки», — спрогнозировал политолог.
Сирийского президента и его приближенных приняли в Москве не в качестве временного правительства арабской республики, а в качестве беженцев, чтобы это не отразилось негативно на отношениях с новым руководством в Дамаске, предположил Балмасов.
В Сирии в конце ноября обострился конфликт между вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками террористических группировок, и войсками правительства. Это привело к потере властями контроля над ключевыми городами страны и падению Дамаска. Президенту Сирии Башару Асаду в результате действий боевиков вместе с семьей пришлось покинуть столицу государства и переехать в Россию.
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