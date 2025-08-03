В Крыму объявили опасность атаки БПЛА, работает ПВО

В Севастополе вечером 3 августа объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — говорится в сообщении губернатора. Власти рекомендовали жителям и гостям города немедленно пройти в укрытия или безопасные места.
Движение городского транспорта полностью остановлено, передает telegram-канал Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. По информации учреждения, все виды общественного транспорта, включая наземный и морской, прекратили работу на время тревоги.
Над городом были зафиксированы попытки применения БПЛА. Об этом написал местный telegram-канал «ЧП / Крым».
Ранее, 2 августа, над Севастополем уже фиксировались попытки атаки беспилотников — тогда силы ПВО уничтожили шесть дронов, три из которых были сбиты над полем в районе Качи, а еще три — над морем. Власти города тогда также призывали жителей сохранять спокойствие и не покидать укрытия до официальных сообщений о снятии угрозы.
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