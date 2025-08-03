03 августа 2025

В Крыму объявили опасность атаки БПЛА, работает ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В небе над Крымом работает система ПВО
В небе над Крымом работает система ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе вечером 3 августа объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — говорится в сообщении губернатора. Власти рекомендовали жителям и гостям города немедленно пройти в укрытия или безопасные места.

Движение городского транспорта полностью остановлено, передает telegram-канал Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. По информации учреждения, все виды общественного транспорта, включая наземный и морской, прекратили работу на время тревоги.

Над городом были зафиксированы попытки применения БПЛА. Об этом написал местный telegram-канал «ЧП / Крым».

Ранее, 2 августа, над Севастополем уже фиксировались попытки атаки беспилотников — тогда силы ПВО уничтожили шесть дронов, три из которых были сбиты над полем в районе Качи, а еще три — над морем. Власти города тогда также призывали жителей сохранять спокойствие и не покидать укрытия до официальных сообщений о снятии угрозы.

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В Севастополе вечером 3 августа объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале. «Внимание всем! Воздушная тревога!», — говорится в сообщении губернатора. Власти рекомендовали жителям и гостям города немедленно пройти в укрытия или безопасные места. Движение городского транспорта полностью остановлено, передает telegram-канал Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. По информации учреждения, все виды общественного транспорта, включая наземный и морской, прекратили работу на время тревоги. Над городом были зафиксированы попытки применения БПЛА. Об этом написал местный telegram-канал «ЧП / Крым». Ранее, 2 августа, над Севастополем уже фиксировались попытки атаки беспилотников — тогда силы ПВО уничтожили шесть дронов, три из которых были сбиты над полем в районе Качи, а еще три — над морем. Власти города тогда также призывали жителей сохранять спокойствие и не покидать укрытия до официальных сообщений о снятии угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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