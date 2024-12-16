Черногория отправит двух военных в помощь Украине

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Черногория примет участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности
Черногория примет участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности Фото:

Черногория отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по поддержке Украины в области безопасности и обучения (NSATU) в Германии. Об этом рассказал премьер-министр Черногории Милойко Спайич.

«Черногория намерена отправить минимум двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Германии», — передает слова Спайича РБК. Он добавил, что членство Украины в НАТО станет гарантией ее безопасности.

Инициатива NSATU была запущена в июле 2024 года. Она направлена на приведение вооруженных сил Украины к натовским стандартам, что включает обучение и поддержку армии.

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Черногория отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по поддержке Украины в области безопасности и обучения (NSATU) в Германии. Об этом рассказал премьер-министр Черногории Милойко Спайич. «Черногория намерена отправить минимум двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Германии», — передает слова Спайича РБК. Он добавил, что членство Украины в НАТО станет гарантией ее безопасности. Инициатива NSATU была запущена в июле 2024 года. Она направлена на приведение вооруженных сил Украины к натовским стандартам, что включает обучение и поддержку армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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