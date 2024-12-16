Черногория отправит двух военных в помощь Украине

Черногория отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по поддержке Украины в области безопасности и обучения (NSATU) в Германии. Об этом рассказал премьер-министр Черногории Милойко Спайич.
«Черногория намерена отправить минимум двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Германии», — передает слова Спайича РБК. Он добавил, что членство Украины в НАТО станет гарантией ее безопасности.
Инициатива NSATU была запущена в июле 2024 года. Она направлена на приведение вооруженных сил Украины к натовским стандартам, что включает обучение и поддержку армии.
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