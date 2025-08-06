Украинский военный обратился к Зеленскому с предложением

Пленный ВСУ призвал Зеленского договориться о завершении СВО
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Экс-военнослужащий ВСУ считает, что Киеву пора прийти к мирному соглашению с Россией
Экс-военнослужащий ВСУ считает, что Киеву пора прийти к мирному соглашению с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киеву пора прекратить боевые действия и как можно скорее начать переговоры. Об этом заявил украинский военнопленный Иван.

«Пора это уже все заканчивать. Сколько можно тянуть? Я считаю, что эти потери напрасные, ни к чему. Пора уже договариваться о чем-то. Это уже все. Как ни крути, славяне все-таки. Раньше плечом к плечу деды воевали. А сейчас как брат с братом, получается», — подчеркнул Иван в беседе с журналистом RT. Он добавил, что считает происходящее противостояние между странами бессмысленным и призвал к поиску компромисса. «Пора уже все это заканчивать», — подытожил военнопленный.

Ранее власти Украины убрали из списков на обмен с Россией порядка тысячи украинских военнослужащих, находящихся в плену. Российская сторона включила их фамилии в предложенный список, однако украинская сторона заменила указанных лиц на других военнопленных.

Среди исключенных — солдаты, попавшие в плен после боев за Мариуполь. Журналисты запустили сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев.

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Киеву пора прекратить боевые действия и как можно скорее начать переговоры. Об этом заявил украинский военнопленный Иван. «Пора это уже все заканчивать. Сколько можно тянуть? Я считаю, что эти потери напрасные, ни к чему. Пора уже договариваться о чем-то. Это уже все. Как ни крути, славяне все-таки. Раньше плечом к плечу деды воевали. А сейчас как брат с братом, получается», — подчеркнул Иван в беседе с журналистом RT. Он добавил, что считает происходящее противостояние между странами бессмысленным и призвал к поиску компромисса. «Пора уже все это заканчивать», — подытожил военнопленный. Ранее власти Украины убрали из списков на обмен с Россией порядка тысячи украинских военнослужащих, находящихся в плену. Российская сторона включила их фамилии в предложенный список, однако украинская сторона заменила указанных лиц на других военнопленных. Среди исключенных — солдаты, попавшие в плен после боев за Мариуполь. Журналисты запустили сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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