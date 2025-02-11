Беспилотники ВСУ уничтожены над двумя регионами России

ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями
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ВСУ атаковали территорию РФ четырьмя БПЛА
ВСУ атаковали территорию РФ четырьмя БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два российских региона были атакованы украинскими беспилотниками 11 февраля. По сообщению Минобороны РФ, БПЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями.

Атаи предпринимались в период с 16:40 до 17:45 мск. «Уничтожены четыре украинских беспилотника. Три сбиты над Белгородской областью, один — над Курской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства.

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Два российских региона были атакованы украинскими беспилотниками 11 февраля. По сообщению Минобороны РФ, БПЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями. Атаи предпринимались в период с 16:40 до 17:45 мск. «Уничтожены четыре украинских беспилотника. Три сбиты над Белгородской областью, один — над Курской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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