Беспилотники ВСУ уничтожены над двумя регионами России

ВСУ атаковали территорию РФ четырьмя БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два российских региона были атакованы украинскими беспилотниками 11 февраля. По сообщению Минобороны РФ, БПЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями.
Атаи предпринимались в период с 16:40 до 17:45 мск. «Уничтожены четыре украинских беспилотника. Три сбиты над Белгородской областью, один — над Курской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства.
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