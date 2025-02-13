Песков объяснил важность контакта Трампа и Путина

Песков: Путин и Трамп провели очень важный телефонный разговор
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков подтвердил, что диалог Путина и Трампа состоялся впервые после избрания президента США
Песков подтвердил, что диалог Путина и Трампа состоялся впервые после избрания президента США Фото:
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Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Недавний разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина крайне важен, ведь стороны давно не общались на таком уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Это очень важный был разговор. Вы знаете, что на фоне происходящего на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне», — поделился Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что Москва остается открытой для диалога. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

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Недавний разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина крайне важен, ведь стороны давно не общались на таком уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Это очень важный был разговор. Вы знаете, что на фоне происходящего на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне», — поделился Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что Москва остается открытой для диалога. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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