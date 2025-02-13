Песков объяснил важность контакта Трампа и Путина

Недавний разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина крайне важен, ведь стороны давно не общались на таком уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это очень важный был разговор. Вы знаете, что на фоне происходящего на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне», — поделился Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что Москва остается открытой для диалога. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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