Мантуров приехал в Эмираты, где пройдут мировые премьеры новейшей российской военной техники

Первый вице-премьер России Денис Мантуров прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международной оборонной выставке IDEX 2025. В секретариате первого вице-премьера сообщили, что в рамках выставки запланированы мировые премьеры новейшей российской военной техники, а также ряд двусторонних переговоров.
«Российская делегация во главе с Первым заместителем Председателя Правительства России Денисом Мантуровым прибыла в ОАЭ для участия в Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2025, которая пройдет в Абу-Даби. В рамках рабочей поездки первого вице-премьера запланирован также ряд двусторонних переговоров», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
На выставке IDEX 2025 российская экспозиция займет более двух тысяч квадратных метров, где будут представлены такие новинки, как танк Т-90МС в обновленном облике, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и боеприпасы «КУБ». Помимо этого, заявлено о премьерах таких систем, как барражирующий боеприпас «Ланцет-Э» и боевое отделение «Бережок», которые будут представлены в регионе впервые.
Также будет представлена новейшая модель противопожарного вертолета Ка-32А11М, а также две версии вертолета «Ансат» — медицинская и полицейская. Кроме того, публике будет показан вертолет Ми-38 в VIP-конфигурации. По словам представителей секретариата, интерес к российской военной технике традиционно высок, что объясняется ее доказанными в боевых условиях характеристиками. Образцы продемонстрировали способность успешно справляться с задачами в условиях интенсивных боевых действий и эффективно работать в составе комплекса вооружений.
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