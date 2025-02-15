Швыдкой приоткрыл главную тайну «Интервидения»

Представитель России на конкурсе «Интервидение» скорее всего будет выбран из пятерки наиболее популярных российских исполнителей. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Я не рискну делать здесь какие-либо прогнозы. Можно посмотреть, кто сегодня в пятерке наиболее популярных исполнителей, я думаю, кто-то из них», — заявил Швыдкой в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что итоговое решение по данному вопросу будет приниматься организаторами мероприятия, в число которых входит и Первый канал.
Швыдкой также отметил значительный интерес к конкурсу «Интервидение» со стороны других стран. Более 20 государств, включая Китай, Саудовскую Аравию, Азербайджан, Кубу и Бразилию, уже выразили готовность участвовать в мероприятии. По его словам, ожидается, что к 2026 году география конкурса значительно расширится.
В начале февраля 2025 года президент России Владимир Путин дал указание организовать музыкальное соревнование под названием «Интервидение», которое станет альтернативой европейскому конкурсу «Евровидение». В состав организационного комитета вошли высокопоставленные чиновники страны. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко был назначен председателем комитета. Также Сергею Кириенко, заместителю руководителя администрации президента, была поручена роль председателя наблюдательного совета конкурса.
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