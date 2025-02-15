«А украинцев спросили?»: в соцсетях разозлились на Зеленского после слов о выборах на Украине

Пользователи соцсетей разозлились на главу Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не проводить в стране выборы не нужно. Такую позицию он озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Тем гражданам, кто не согласен с его заявлением, Зеленский посоветовал сменить гражданство. Реакция украинцев в соцсетях не заставила себя ждать.
«Все уже решено в его голове», — отметил пользователь Roman1974 Roman1974, комментируя пост украинского издания УНИАН в Telegram. Пользователь EL отметил, что на Украине хотят выборы, и ждут их «с нетерпением». С ним согласились и пользователи Ярослав и Anna Spiyan. «Очень даже хотим!!!!! Особенно киевляне!!!» — написала пользователь.
Это же мнение разделяет пользователь Kostenko Lyubov. В комментарии под постом «Инсайдер.ua» она отметила: «Все украинцы хотят выборов». В то же время Rozumna заявила, что глава Украины врет о желании граждан на счет выборов. «Зеленский наврал, потому что нет механизма отказа от гражданства до получения иного гражданства», — написала она. А пользователь Александр задался вопросом, за кого будут голосовать, в случае проведения выборов, отметив, что в стране надежных кандидатов на пост президента нет.
Ранее Зеленский приехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Во время выступления он заявил, что граждане Украины выступили против проведения выборов в стране. Он также предложил тем, кто настаивает на проведении выборов в текущих условиях, сменить гражданство.
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