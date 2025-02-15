Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову в Москве. Вместе с ним в День памяти воинов-интернационалистов память погибших бойцов почтили активисты «Боевого братства», МГЕР, Волонтерской роты и Юнармии.
«Мы сегодня отдаем дань памяти тем, кто сложил жизни, получил ранения, не задумываясь выполнил свой долг, встав на защиту Родины. Исполнил задачи, которые поставила страна. И, конечно, с большим уважением говорим об этих людях. Это касается и участников Афганской войны, и бойцов специальной военной операции, других военных конфликтов», — сказал Якушев, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата около Кремля и памятнику маршалу Жукову. Его слова передает пресс-служба партии в своем telegram-канале.
Якушев подчеркнул важность передачи исторического опыта подрастающему поколению. Он выразил надежду, что такие мероприятия поспособствуют воспитанию патриотизма среди молодежи.
В 2025 году в России проводится Год защитника Отечества. Такой указ в январе подписал президент страны Владимир Путин, передает 360.ru. Президент принял такое решение в целях «сохранения исторической памяти» и в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В России уже начались мероприятия по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках подготовки к юбилею планируется обнародовать новые сведения о преступлениях коллаборационистов из Украины и Прибалтики в период Второй мировой войны. Также несколько городов России будут удостоены звания «Город трудовой доблести», передает RT. Какие еще меры примут в России в рамках подготовки к 80-летию Победы — в материале URA.RU.
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