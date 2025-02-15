Якушев память воинов-интернационалистов в Москве. Видео

Якушев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Жукову
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Якушев посетил с активистами и волонтерами посетил Могилу Неизвестного Солдата и памятник маршалу Жукову
Якушев посетил с активистами и волонтерами посетил Могилу Неизвестного Солдата и памятник маршалу Жукову Фото:

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову в Москве. Вместе с ним в День памяти воинов-интернационалистов память погибших бойцов почтили активисты «Боевого братства», МГЕР, Волонтерской роты и Юнармии.

 «Мы сегодня отдаем дань памяти тем, кто сложил жизни, получил ранения, не задумываясь выполнил свой долг, встав на защиту Родины. Исполнил задачи, которые поставила страна. И, конечно, с большим уважением говорим об этих людях. Это касается и участников Афганской войны, и бойцов специальной военной операции, других военных конфликтов», — сказал Якушев, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата около Кремля и памятнику маршалу Жукову. Его слова передает пресс-служба партии в своем telegram-канале.

Якушев подчеркнул важность передачи исторического опыта подрастающему поколению. Он выразил надежду, что такие мероприятия поспособствуют воспитанию патриотизма среди молодежи. 

В 2025 году в России проводится Год защитника Отечества. Такой указ в январе подписал президент страны Владимир Путин, передает 360.ru. Президент принял такое решение в целях «сохранения исторической памяти» и в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В России уже начались мероприятия по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках подготовки к юбилею планируется обнародовать новые сведения о преступлениях коллаборационистов из Украины и Прибалтики в период Второй мировой войны. Также несколько городов России будут удостоены звания «Город трудовой доблести», передает RT. Какие еще меры примут в России в рамках подготовки к 80-летию Победы — в материале URA.RU.

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Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову в Москве. Вместе с ним в День памяти воинов-интернационалистов память погибших бойцов почтили активисты «Боевого братства», МГЕР, Волонтерской роты и Юнармии.  «Мы сегодня отдаем дань памяти тем, кто сложил жизни, получил ранения, не задумываясь выполнил свой долг, встав на защиту Родины. Исполнил задачи, которые поставила страна. И, конечно, с большим уважением говорим об этих людях. Это касается и участников Афганской войны, и бойцов специальной военной операции, других военных конфликтов», — сказал Якушев, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата около Кремля и памятнику маршалу Жукову. Его слова передает пресс-служба партии в своем telegram-канале. Якушев подчеркнул важность передачи исторического опыта подрастающему поколению. Он выразил надежду, что такие мероприятия поспособствуют воспитанию патриотизма среди молодежи.  В 2025 году в России проводится Год защитника Отечества. Такой указ в январе подписал президент страны Владимир Путин, передает 360.ru. Президент принял такое решение в целях «сохранения исторической памяти» и в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В России уже начались мероприятия по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках подготовки к юбилею планируется обнародовать новые сведения о преступлениях коллаборационистов из Украины и Прибалтики в период Второй мировой войны. Также несколько городов России будут удостоены звания «Город трудовой доблести», передает RT. Какие еще меры примут в России в рамках подготовки к 80-летию Победы — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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