ХАМАС начал передачу заложников, в том числе россиянина Труфанова

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Россиянин был в заложниках у ХАМАС с 2023 года
Россиянин был в заложниках у ХАМАС с 2023 года Фото:

В Хан-Юнисе (юг сектора Газа) началась церемония передачи заложников, которых удерживал ХАМАС. Среди них — россиянин Александр Труфанов. Процесс передачи транслирует в своем youtube-канале Al Jazeera и другие СМИ.

Заложников увезли машины «Красного креста». Ранее в СМИ появился момент передачи документа о решении освободить Труфанова в рамках соглашения о прекращении огня. Труфанов вместе с семьей был похищен палестинскими радикалами в октябре 2023 года в Израиле, его отец погиб при атаке. Их угнали в Газу вместе с другими заложниками.

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В Хан-Юнисе (юг сектора Газа) началась церемония передачи заложников, которых удерживал ХАМАС. Среди них — россиянин Александр Труфанов. Процесс передачи транслирует в своем youtube-канале Al Jazeera и другие СМИ. Заложников увезли машины «Красного креста». Ранее в СМИ появился момент передачи документа о решении освободить Труфанова в рамках соглашения о прекращении огня. Труфанов вместе с семьей был похищен палестинскими радикалами в октябре 2023 года в Израиле, его отец погиб при атаке. Их угнали в Газу вместе с другими заложниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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