G7 раскрыла, от чего будут зависеть новые санкции против России

Страны «Большой семерки» (G7) могут ввести новые санкции против России, если Москва не продемонстрирует готовность к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Это следует из заявления министров иностранных дел стран-членов G7, опубликованного после их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Любые новые, дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия, направленные на окончательное прекращение военных действий против Украины, что обеспечило бы Украине долгосрочную безопасность и стабильность в качестве суверенной, независимой страны», — заявлено в документе. Информацию об этом передает ТАСС.
В ходе встречи министры также выразили общую приверженность работе над достижением устойчивого мира в Украине, подчеркнув необходимость разработки надежных гарантий безопасности для предотвращения возобновления боевых действий. Они подтвердили намерение продолжать финансовую поддержку Украины, используя доходы от заблокированных российских суверенных активов и обещали пообещали вводить дополнительные санкции против РФ, при условии если власти не будут «вести добросовестные переговоры».
Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что ЕС продолжит принимать ограничительные меры против России в области энергетики, несмотря на планы США в рамках решения конфликта на Украине. Предстоящий 16-й пакет санкций также направлен против энергетической отрасли РФ.
В Британии также выступили за усиление санкционного давления на РФ. Там отметили, что ограничения могут сыграть на руку президенту Украины Владимиру Зеленскому в предстоящих переговорах.
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