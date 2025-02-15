Журналисты Первого канала попали под огонь ВСУ: карта СВО на 15 февраля

Российские силы продолжают удерживать позиции в районах Удачного, Часова Яра, Котлино и многих других населенных пунктов. Также вертолет ВС РФ уничтожил скопление пехоты и техники ВСУ в Курской области. В то же время в результате атаки украинского дрона около Черкасской Конопельки получил ранения оператор Первого канала Юрий Шолмов. Кроме того, в ночь на 15 февраля ВСУ атаковали беспилотниками несколько российских регионов. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Красноармейское направление
На красноармейском направлении, на левом фланге обстановка остается напряженной. В поселке Удачное подразделения ВС РФ укрепили свои позиции, заняв несколько зданий в центральной части населенного пункта и продолжают вести боевые действия в районе железнодорожной станции. В Котлино российские войска успешно провели штурмовые операции, вытеснив украинские силы из южной части поселения, которые ранее удерживали эти позиции на протяжении нескольких дней.
Самые интенсивные столкновения в настоящее время происходят за контроль над Песчаным, где украинская сторона пытается укрепить свои позиции. Однако ее попытки приводят к значительным потерям.
Кроме того, украинские войска были вытеснены из восточной части Даченского. Тем не менее, небольшой участок территории между Даченским и Лысовкой все еще остается под контролем ВСУ.
Новопавловско-Богатырское направление
Бойцы группировки войск «Восток» активно прорывают линии обороны в зоне Новоселка — Привольное — Бурлацкое. На этом участке фронта ведутся ожесточенные сражения за контроль над укрепленными районами возле Привольного и Бурлацкого.
К северу от Нового Комара российские войска продвигаются в направлении Отрадного, достигнув балки к западу от Раздольного. На северо-запад и северо-восток от Зеленовки подразделения ВС РФ заняли позиции для начала штурма Константинополя и Улаклы.
Юго-западнее и западнее Дачного штурмовые группы осуществляют выход к Улакле с восточной стороны. Операции по уничтожению бывшего Кураховского кармана последовательно приближаются к завершающей фазе.
На северной границе этого «кармана» в Андреевке 114-я бригада завершает очистку территории от противника в северо-западной части и готовится к продолжению наступления в направлении Алексеевки. Сражения за опорный пункт между Андреевкой и Алексеевкой продолжаются, также осуществляется огневое подавление северной части Константинополя. Боевые действия также развертываются на подступах к Богатырю и Разливу.
Харьковское направление
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские войска удерживают контроль над приблизительно 20 километрами побережья у двуреченского плацдарма в Харьковской области и активно ведут боевые действия, стремясь полностью захватить левый берег реки Оскол. Марочко подчеркнул, что последние сообщения из этого района в основном несут позитивный характер. Эксперт также отметил сложность проведения операций на таком обширном участке фронта, особенно учитывая, что Киев направляет туда дополнительные силы и технику.
Луганское направление
В районе Белогоровки на территории ЛНР российские военные успешно осуществляют вытеснение украинских военных с их текущих позиций. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ испытывают нехватку ресурсов для сдерживания продвижения российских войск, что приводит к их отступлению на резервные позиции. Эксперт также добавил, что украинские войска отступают на заранее подготовленные укрепленные позиции в районе Белогоровки.
Часовоярское направление
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что северная часть Часова Яра в ДНР полностью подконтрольна ВС РФ, тогда как контроль над южной частью города распределен поровну. Он добавил, что в настоящее время ведется зачистка небольшого сектора зданий от украинских боевиков.
Касательно южной части Часова Яра, Марочко уточнил, что примерно половина этой территории контролируется российскими войсками. Он подчеркнул, что несмотря на интенсивное сопротивление, российские силы продолжают продвигаться в освоении территории.
Лиманское направление
Российские военные силы фактически завершили освобождение Ямполевки, тем самым расширив свои позиции на правом берегу реки Жеребец. В рамках операций на Лиманском направлении российские подразделения успешно вытеснили украинские войска из данного населенного пункта, продвинувшись на глубину более одного километра в направлении Лимана.
Донецкое направление
Очевидец из села Богоявленка (Доброволье, ДНР) Олег Гиманов сообщил РИА Новости о том, что украинские дроны атаковали мирных жителей, сбросив на них зажигательные смеси. Два беспилотника ВСУ прибыли во двор Гиманова и выпустили вещество, которое воспламенялось даже на стенах. Гиманов утверждает, что возникшие возгорания не могли потушить с помощью огнетушителей.
В ответ на начавшуюся атаку Гиманов вместе с друзьями попытался закрыть крышу своего дома, чтобы защитить ее от падения зажигательных боеприпасов. Однако, поскольку дроны продолжили сброс боеприпасов непосредственно на них, им пришлось оставить свои позиции и покинуть крышу. Гиманов отметил, что атаки велись со стороны Курахово, на тот момент находившегося под контролем украинской армии.
Регионы РФ
Оператор Первого канала получил ранения под Курском
Оператор Первого канала Юрий Шолмов, который пострадал в результате атаки дрона ВСУ в районе Черкасской Конопельки Курской области, был госпитализирован. По инициативе самого Шолмова и согласно решению медицинского консилиума, его переведут для дальнейшего лечения в Москву. Медики оценивают состояние Шолмова как удовлетворительное. У него диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение ноги и акубаротравма (контузия).
Сам Юрий Шолмов в интервью Первому каналу сообщил, что его состояние стабилизировалось. После прохождения необходимого лечения он планирует вернуться в Курскую область для продолжения своей работы.
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