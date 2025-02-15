Зеленский намекнул на необходимость разорвать связи Европы и США

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Зеленский заявил о том, что Европа не нужна США как союзник
Зеленский заявил о том, что Европа не нужна США как союзник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что Европа нужна США только как рынок, но не как союзник. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции в Германии.

«Нужна ли Европа США как рынок? Да. Как союзник? Не знаю», — сообщил Владимир Зеленский в ходе конференции, ее трансляция ведется на официальном YouTube-канале. Зеленский также заявил, что Россия якобы разорвет Европу на части, если та не будет держаться вместе, намекая на необходимость принять Украину в НАТО.

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Украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что Европа нужна США только как рынок, но не как союзник. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции в Германии. «Нужна ли Европа США как рынок? Да. Как союзник? Не знаю», — сообщил Владимир Зеленский в ходе конференции, ее трансляция ведется на официальном YouTube-канале. Зеленский также заявил, что Россия якобы разорвет Европу на части, если та не будет держаться вместе, намекая на необходимость принять Украину в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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