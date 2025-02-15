Зеленский намекнул на необходимость разорвать связи Европы и США

Зеленский заявил о том, что Европа не нужна США как союзник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что Европа нужна США только как рынок, но не как союзник. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции в Германии.
«Нужна ли Европа США как рынок? Да. Как союзник? Не знаю», — сообщил Владимир Зеленский в ходе конференции, ее трансляция ведется на официальном YouTube-канале. Зеленский также заявил, что Россия якобы разорвет Европу на части, если та не будет держаться вместе, намекая на необходимость принять Украину в НАТО.
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