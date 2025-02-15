В Москве в автосервисе загорелись машины

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Москве
В Москве на Огородном проезде произошел пожар в здании автосервиса, где загорелись три автомобиля и оборудование. Сообщается, что в момент возгорания в помещении не было людей.
«В Огородном проезде горят три машины и оборудование в здании автосервиса», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале. По данным администрации автосервиса, людей внутри нет.
На место происшествия прибыли 17 пожарных и пять единиц техники. Силы МЧС активно работают над ликвидацией огня.
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