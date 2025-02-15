В Москве в автосервисе загорелись машины

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Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Москве
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Москве Фото:

В Москве на Огородном проезде произошел пожар в здании автосервиса, где загорелись три автомобиля и оборудование. Сообщается, что в момент возгорания в помещении не было людей.

«В Огородном проезде горят три машины и оборудование в здании автосервиса», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале. По данным администрации автосервиса, людей внутри нет.

На место происшествия прибыли 17 пожарных и пять единиц техники. Силы МЧС активно работают над ликвидацией огня.

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В Москве на Огородном проезде произошел пожар в здании автосервиса, где загорелись три автомобиля и оборудование. Сообщается, что в момент возгорания в помещении не было людей. «В Огородном проезде горят три машины и оборудование в здании автосервиса», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале. По данным администрации автосервиса, людей внутри нет. На место происшествия прибыли 17 пожарных и пять единиц техники. Силы МЧС активно работают над ликвидацией огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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