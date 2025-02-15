ЦИК объявила выборы состоявшимися
В Абхазии 15 февраля состоялись выборы президента республики. Решение о проведении досрочного голосования было принято на фоне ухода бывшего главы региона Аслана Бжании. Поток желающих проголосовать не прекращался. Промежуточные итоги станут известны 16 февраля. Подробнее о том, как в Абхазии прошли выборы — в фоторепортаже URA.RU.
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