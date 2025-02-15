В Абхазии состоялись досрочные выборы президента. Фоторепортаж

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ЦИК объявила выборы состоявшимися
ЦИК объявила выборы состоявшимися Фото:

В Абхазии 15 февраля состоялись выборы президента республики. Решение о проведении досрочного голосования было принято на фоне ухода бывшего главы региона Аслана Бжании. Поток желающих проголосовать не прекращался. Промежуточные итоги станут известны 16 февраля. Подробнее о том, как в Абхазии прошли выборы — в фоторепортаже URA.RU. 

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В Абхазии 15 февраля состоялись выборы президента республики. Решение о проведении досрочного голосования было принято на фоне ухода бывшего главы региона Аслана Бжании. Поток желающих проголосовать не прекращался. Промежуточные итоги станут известны 16 февраля. Подробнее о том, как в Абхазии прошли выборы — в фоторепортаже URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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