Володин призвал помнить и чтить защитников интересов России за рубежом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность чествования памяти россиян, которые защищали интересы страны за ее пределами. Об этом он заявил в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
«День памяти о наших гражданах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, объединяет ветеранов боевых действий и всех военнослужащих, специалистов, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы нашей страны за рубежом», — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Председатель заявил, что действия таких граждан способствуют укреплению национальной безопасности. Он подчеркнул, что память о них Россия будет чтить всегда.
Вячеслав Володин также выразил благодарность ветеранам за их преданность Родине, вклад в воспитание молодежи и защиту исторической правды. Он пожелал им крепкого здоровья и дальнейших успехов.
15 февраля в России установлена государственная памятная дата — День памяти о россиянах, выполнявших служебные обязанности за пределами страны. Эта дата связана с окончанием вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Она призвана увековечить память тех россиян, которые участвовали в военных операциях за границей.
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