Володин призвал помнить и чтить защитников интересов России за рубежом

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Володин поблагодарил ветеранов за преданность Родине
Володин поблагодарил ветеранов за преданность Родине Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность чествования памяти россиян, которые защищали интересы страны за ее пределами. Об этом он заявил в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«День памяти о наших гражданах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, объединяет ветеранов боевых действий и всех военнослужащих, специалистов, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы нашей страны за рубежом», — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Председатель заявил, что действия таких граждан способствуют укреплению национальной безопасности. Он подчеркнул, что память о них Россия будет чтить всегда.

Вячеслав Володин также выразил благодарность ветеранам за их преданность Родине, вклад в воспитание молодежи и защиту исторической правды. Он пожелал им крепкого здоровья и дальнейших успехов.

15 февраля в России установлена государственная памятная дата — День памяти о россиянах, выполнявших служебные обязанности за пределами страны. Эта дата связана с окончанием вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Она призвана увековечить память тех россиян, которые участвовали в военных операциях за границей.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность чествования памяти россиян, которые защищали интересы страны за ее пределами. Об этом он заявил в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. «День памяти о наших гражданах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, объединяет ветеранов боевых действий и всех военнослужащих, специалистов, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы нашей страны за рубежом», — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Председатель заявил, что действия таких граждан способствуют укреплению национальной безопасности. Он подчеркнул, что память о них Россия будет чтить всегда. Вячеслав Володин также выразил благодарность ветеранам за их преданность Родине, вклад в воспитание молодежи и защиту исторической правды. Он пожелал им крепкого здоровья и дальнейших успехов. 15 февраля в России установлена государственная памятная дата — День памяти о россиянах, выполнявших служебные обязанности за пределами страны. Эта дата связана с окончанием вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Она призвана увековечить память тех россиян, которые участвовали в военных операциях за границей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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