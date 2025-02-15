Песков: иностранные бренды не подавали сигналы о возвращении

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По словам Пескова, в Кремль не поступала информация о возвращении иностранного бизнеса
По словам Пескова, в Кремль не поступала информация о возвращении иностранного бизнеса Фото:

В Кремле не получали сигналов о возвращении зарубежных брендов на российский рынок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Не получали [сигналов]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает ТАСС. 

15 февраля стало известно, что известные бренды одежды, такие как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Сейчас представители компаний активно обсуждают этот вопрос в частном порядке. Кроме того, представители компаний Hyundai и Inditex также подняли вопрос о перспективах в России. 

Ранее бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил, что ушедшие зарубежные бренды не утратили интерес к автомобильному рынку РФ. По его словам, в будущем они вернутся. Об этом писал RT.

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В Кремле не получали сигналов о возвращении зарубежных брендов на российский рынок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет. Не получали [сигналов]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает ТАСС.  15 февраля стало известно, что известные бренды одежды, такие как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Сейчас представители компаний активно обсуждают этот вопрос в частном порядке. Кроме того, представители компаний Hyundai и Inditex также подняли вопрос о перспективах в России.  Ранее бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил, что ушедшие зарубежные бренды не утратили интерес к автомобильному рынку РФ. По его словам, в будущем они вернутся. Об этом писал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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