Песков: иностранные бренды не подавали сигналы о возвращении

В Кремле не получали сигналов о возвращении зарубежных брендов на российский рынок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Не получали [сигналов]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает ТАСС.
15 февраля стало известно, что известные бренды одежды, такие как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Сейчас представители компаний активно обсуждают этот вопрос в частном порядке. Кроме того, представители компаний Hyundai и Inditex также подняли вопрос о перспективах в России.
Ранее бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил, что ушедшие зарубежные бренды не утратили интерес к автомобильному рынку РФ. По его словам, в будущем они вернутся. Об этом писал RT.
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