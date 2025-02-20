Россия будет доминировать на мировой арене, а ее президент Владимир Путин станет «властелином мира» в 2025 году. Это следует из «пророчеств» известной болгарской ясновидящей Вангелии Пандевой Гуштеровой, известной как Ванга, относительно России и ее президента. Про ее прогнозы вспомнила британская газета Metro.
«В 2025 году Путин станет властелином мира... А Россия будет доминировать на мировой арене», — приводится заявление Ванги о будущем России в статье Metro.
Кроме того, газета упоминает другие предсказания ясновидящей, которые касаются не только политических, но и глобальных изменений. Предыдущие «пророчества» Ванги, отмеченные другими изданиями, включали предвидения экономических и климатических кризисов, а также достижений в области медицины.
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