20 февраля 2025

Metro: Ванга обещала Путину власть над миром в 2025 году

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Путин станет править миром в 2025 году, считала Ванга
Путин станет править миром в 2025 году, считала Ванга Фото:

Россия будет доминировать на мировой арене, а ее президент Владимир Путин станет «властелином мира» в 2025 году. Это следует из «пророчеств» известной болгарской ясновидящей Вангелии Пандевой Гуштеровой, известной как Ванга, относительно России и ее президента. Про ее прогнозы вспомнила британская газета Metro.

«В 2025 году Путин станет властелином мира... А Россия будет доминировать на мировой арене», — приводится заявление Ванги о будущем России в статье Metro.

Кроме того, газета упоминает другие предсказания ясновидящей, которые касаются не только политических, но и глобальных изменений. Предыдущие «пророчества» Ванги, отмеченные другими изданиями, включали предвидения экономических и климатических кризисов, а также достижений в области медицины.

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Россия будет доминировать на мировой арене, а ее президент Владимир Путин станет «властелином мира» в 2025 году. Это следует из «пророчеств» известной болгарской ясновидящей Вангелии Пандевой Гуштеровой, известной как Ванга, относительно России и ее президента. Про ее прогнозы вспомнила британская газета Metro. «В 2025 году Путин станет властелином мира... А Россия будет доминировать на мировой арене», — приводится заявление Ванги о будущем России в статье Metro. Кроме того, газета упоминает другие предсказания ясновидящей, которые касаются не только политических, но и глобальных изменений. Предыдущие «пророчества» Ванги, отмеченные другими изданиями, включали предвидения экономических и климатических кризисов, а также достижений в области медицины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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