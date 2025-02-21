«Золотой» ремонт: цены на стройматериалы и услуги рабочих продолжат расти

В шоу «По фактам» подсчитали стоимость ремонта квартиры в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом выпуске шоу «По фактам» смотрите прогноз по стоимости ремонта в 2025 году
В новом выпуске шоу «По фактам» смотрите прогноз по стоимости ремонта в 2025 году Фото:

В России в 2025 году цены на косметический ремонт вырастут на 20%, а услуги рабочих бригад — на 15%. Прогноз экспертов — в новом выпуске шоу «По фактам».

Неутешительная динамика роста стоимости наблюдается с 2020 года: стройматериалы за этот период подорожали в среднем на 70%, а отделка жилья — на 35%. В новом выпуске шоу «По фактам» выяснили, с чем связан рост цен, сколько готовы потратить россияне и есть ли шанс сэкономить, а также посчитали, во сколько обойдется ремонт стандартной однокомнатной квартиры. Смотрите в ВК Видео.

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В России в 2025 году цены на косметический ремонт вырастут на 20%, а услуги рабочих бригад — на 15%. Прогноз экспертов — в новом выпуске шоу «По фактам». Неутешительная динамика роста стоимости наблюдается с 2020 года: стройматериалы за этот период подорожали в среднем на 70%, а отделка жилья — на 35%. В новом выпуске шоу «По фактам» выяснили, с чем связан рост цен, сколько готовы потратить россияне и есть ли шанс сэкономить, а также посчитали, во сколько обойдется ремонт стандартной однокомнатной квартиры. Смотрите в ВК Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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