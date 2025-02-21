«Золотой» ремонт: цены на стройматериалы и услуги рабочих продолжат расти

В России в 2025 году цены на косметический ремонт вырастут на 20%, а услуги рабочих бригад — на 15%. Прогноз экспертов — в новом выпуске шоу «По фактам».
Неутешительная динамика роста стоимости наблюдается с 2020 года: стройматериалы за этот период подорожали в среднем на 70%, а отделка жилья — на 35%. В новом выпуске шоу «По фактам» выяснили, с чем связан рост цен, сколько готовы потратить россияне и есть ли шанс сэкономить, а также посчитали, во сколько обойдется ремонт стандартной однокомнатной квартиры. Смотрите в ВК Видео.
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