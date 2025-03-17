Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7

Зеленский приглашен на саммит G7, который пройдет в июне
Премьер-министр Канады Марк Карни официально пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой семерки» G7. Об этом сообщают британские СМИ.
«Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Зеленского на саммит G7 в июне», — отмечает Times. По их данным, Карни передал Зеленскому приглашение в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне. Саммит состоится в июне 2025 года в канадской провинции Альберта.
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