Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7

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Зеленский приглашен на саммит G7, который пройдет в июне
Зеленский приглашен на саммит G7, который пройдет в июне Фото:

Премьер-министр Канады Марк Карни официально пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой семерки» G7. Об этом сообщают британские СМИ.

«Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Зеленского на саммит G7 в июне», — отмечает Times. По их данным, Карни передал Зеленскому приглашение в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне. Саммит состоится в июне 2025 года в канадской провинции Альберта.

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Премьер-министр Канады Марк Карни официально пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой семерки» G7. Об этом сообщают британские СМИ. «Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Зеленского на саммит G7 в июне», — отмечает Times. По их данным, Карни передал Зеленскому приглашение в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне. Саммит состоится в июне 2025 года в канадской провинции Альберта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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