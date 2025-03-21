21 марта 2025

Появились кадры с шасси для неизвестного ракетного комплекса в Белоруссии

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Самоходное колесное шасси зафиксировали в Минске Фото:

В столице Белорусии было замечено самоходное колесное шасси, предположительно предназначенное для нового ракетного комплекса. Соответствующие кадры появились в telegram-канале Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ).

На опубликованном видео заметно, как тягач с колесной базой 12×12 выезжает с территории Минского завода колесных тягачей. Детали о назначении или спецификации шасси для неизвестного ракетного комплекса не раскрываются, пишет канал.

Как сообщало URA.RU ранее, Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству беспилотников. Базовое предложение, озвучение республике, заключается в создании в течение года завода, который сможет выпускать до 100 тысяч единиц БПЛА ежегодно.

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В столице Белорусии было замечено самоходное колесное шасси, предположительно предназначенное для нового ракетного комплекса. Соответствующие кадры появились в telegram-канале Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ). На опубликованном видео заметно, как тягач с колесной базой 12×12 выезжает с территории Минского завода колесных тягачей. Детали о назначении или спецификации шасси для неизвестного ракетного комплекса не раскрываются, пишет канал. Как сообщало URA.RU ранее, Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству беспилотников. Базовое предложение, озвучение республике, заключается в создании в течение года завода, который сможет выпускать до 100 тысяч единиц БПЛА ежегодно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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