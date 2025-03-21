Появились кадры с шасси для неизвестного ракетного комплекса в Белоруссии

22 марта 2025 в 01:27 Размер текста - 17 +

Самоходное колесное шасси зафиксировали в Минске Фото: Анна Майорова © URA.RU В столице Белорусии было замечено самоходное колесное шасси, предположительно предназначенное для нового ракетного комплекса. Соответствующие кадры появились в telegram-канале Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ). На опубликованном видео заметно, как тягач с колесной базой 12×12 выезжает с территории Минского завода колесных тягачей. Детали о назначении или спецификации шасси для неизвестного ракетного комплекса не раскрываются, пишет канал. Как сообщало URA.RU ранее, Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству беспилотников. Базовое предложение, озвучение республике, заключается в создании в течение года завода, который сможет выпускать до 100 тысяч единиц БПЛА ежегодно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице Белорусии было замечено самоходное колесное шасси, предположительно предназначенное для нового ракетного комплекса. Соответствующие кадры появились в telegram-канале Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ). На опубликованном видео заметно, как тягач с колесной базой 12×12 выезжает с территории Минского завода колесных тягачей. Детали о назначении или спецификации шасси для неизвестного ракетного комплекса не раскрываются, пишет канал. Как сообщало URA.RU ранее, Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству беспилотников. Базовое предложение, озвучение республике, заключается в создании в течение года завода, который сможет выпускать до 100 тысяч единиц БПЛА ежегодно.