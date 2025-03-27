Макрон попросил Трампа отправить военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил американского лидера Дональда Трампа отправить военных США на Украину в качестве поддержки. Об этом он заявил время очередного саммита ЕС в Париже.
«Эммануэль Макрон „хочет“ американской поддержки для развертывания войск в Европе. Но добавляет, что он также хочет подготовиться к сценарию без участия Соединенных Штатов», — говорится в материале BFM TV.
Сегодня, 27 марта, в Париже проходит саммит ЕС по Украине. Европейские лидеры обсудили вопрос отправки миротворцев, а также затронули тему санкций против РФ, отметив, что еще рано принимать такое решение. По итогам саммита, Макрон заявил, что страны ЕС готовят собственный план по перемирию на Украине. По его словам, в течение трех недель будет создана «коалиция желающих», задачей которой станет разработка «гарантий безопасности» для Киева в рамках возможного мирного соглашения с Россией.
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