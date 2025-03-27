В Кремле изучили обращение задержанного главы Гагаузии Путину

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Гуцул была задержана на 72 часа
Гуцул была задержана на 72 часа Фото:

В Кремле изучили просьбу задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул помочь в освобождении, обращенной к лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Да, с обращением ознакомились», — заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, известно ли руководству РФ о просьбе Гуцул.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. По имеющейся информации, она направлялась в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Как сообщала молдавская Генпрокуратура, Гуцул будет содержаться под стражей в течение 72 часов.

Задержанная в Кишиневе глава гагаузской автономии 27 марта попросила российского лидера оказать давление на власти Молдавии, чтобы добиться ее освобождения. В своем обращении она призвала Путина задействовать дипломатические, политические и правовые инструменты для прекращения, по ее словам, политических репрессий.

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В Кремле изучили просьбу задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул помочь в освобождении, обращенной к лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  «Да, с обращением ознакомились», — заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, известно ли руководству РФ о просьбе Гуцул. Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. По имеющейся информации, она направлялась в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Как сообщала молдавская Генпрокуратура, Гуцул будет содержаться под стражей в течение 72 часов. Задержанная в Кишиневе глава гагаузской автономии 27 марта попросила российского лидера оказать давление на власти Молдавии, чтобы добиться ее освобождения. В своем обращении она призвала Путина задействовать дипломатические, политические и правовые инструменты для прекращения, по ее словам, политических репрессий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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