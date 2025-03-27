В Кремле изучили обращение задержанного главы Гагаузии Путину

В Кремле изучили просьбу задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул помочь в освобождении, обращенной к лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, с обращением ознакомились», — заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, известно ли руководству РФ о просьбе Гуцул.
Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. По имеющейся информации, она направлялась в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Как сообщала молдавская Генпрокуратура, Гуцул будет содержаться под стражей в течение 72 часов.
Задержанная в Кишиневе глава гагаузской автономии 27 марта попросила российского лидера оказать давление на власти Молдавии, чтобы добиться ее освобождения. В своем обращении она призвала Путина задействовать дипломатические, политические и правовые инструменты для прекращения, по ее словам, политических репрессий.
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