Названы самые частые повреждения автомобиля из-за поездок на дачу

Регулярные поездки на дачу по грунтовым и проселочным дорогам могут привести к серьезным поломкам автомобиля, в первую очередь страдают подвеска и шины. Об этом предупредила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.
«Главный враг подвески на проселочных дорогах — ударные нагрузки. Постоянные тряска и вибрация приводят к ускоренному износу амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор. Пыль и грязь, проникающие в узлы, усугубляют ситуацию», — заявила Трушкова. Ее слова приводит «Газета.Ru». Она также отметила, что во время езды по таким дорогам страдают шины: песок и щебень стирают протектор, а острые камни и корни деревьев увеличивают риск проколов.
Эксперт советует снижать скорость перед ямами и неровностями, избегать резких маневров, регулярно проводить диагностику подвески и своевременно менять изношенные детали. Для поездок по проселочным дорогам специалист рекомендует выбирать шины с усиленным боковым кордом и высоким профилем.
Ранее эксперты отмечали, что менять шины на легковом автомобиле необходимо при остаточной глубине протектора менее 1,6 миллиметра или при появлении индикаторов износа. Также на состояние шин влияет ультрафиолетовое излучение, которое может повышать давление внутри покрышек. Специалисты советуют не откладывать замену шин и быть осторожнее при покупке, так как в интернете участились случаи мошенничества при продаже автопокрышек.
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